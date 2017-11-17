Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 05 Декабря, 17:33 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
05.12 |
На ДВЖД начала работу российско-китайская смешанная пограничная железнодорожная комиссия
05.12 |
В Анадыре теперь можно пить кофе круглосуточно
05.12 |
В Амурской области на поддержку предпринимателей направят 140 млн рублей
05.12 |
На Камчатке открыли новый животноводческий комплекс на 400 голов
05.12 |
Владивосток открывают для азиатских туроператоров и авиакомпаний
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Декабря 2017, 13:15 | Регион сегодня |

Владивосток открывают для азиатских туроператоров и авиакомпаний

В Приморье приглашены более 20 компаний, заинтересованных в установлении партнерских контактов на рынке въездного и выездного туризма

При поддержке департамента туризма Приморского края АО «Международный Аэропорт Владивосток» организует проведение ознакомительного тура для представителей авиакомпаний и туроператоров Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 5 по 8 декабря.

Ключевым событием ФАМ-тура станет встреча между участниками ознакомительного тура и региональными туроператорами, которая пройдет 6 декабря в отеле Hyundai. На встречу приглашены более 20 компаний, заинтересованных в установлении партнерских контактов на рынке въездного и выездного туризма, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, посредством увеличения прямых и чартерных авиарейсов, связывающих край с крупными туристическими дестинациями Азиатско-Тихоокеанского региона, инициаторы мероприятия ожидают значительно увеличить объем туристского потока.

«Для успешного развития туристской дестинации нам необходимо больше прямых и чартерных рейсов, связывающих нас с основными туристскими направлениями, тем более что мощности аэропорта позволяют это сделать. Мы организовываем ФАМ-тур для представителей туристского сообщества и крупных транспортных компаний, которые готовы оперировать пассажирскими потоками в обоих направлениях. Это хорошая возможность договориться об организации новых чартерных программ и прямых рейсов», – подчеркнул глава ведомства.

Константин Шестаков добавил, что прирост на международных линиях в этом году составил 38% – в основном это были направления из Кореи, Китая и Японии.

«Здесь нужно отметить большую работу, которую провели приморские туроператоры по увеличению числа туристов, путешествующих именно авиационным транспортом. Благодаря им мы видим очень внушительные туристические потоки, которые переориентировались с автомобильных пунктов пропуска на авиационное направление», – отметил он.

Досье "Дальневосточного капитала": В настоящее время в АО «Международный аэропорт Владивосток» организовано 23 международных направления: Южная Корея: Сеул, Пусан, Чхонджу, Янъян, Чеджу; Япония: Токио, Осака, Ниигата; КНР: Санья, Гонконг, Пекин, Чанчунь, Харбин, Далянь, Шэньян, Яньцзи, Тянцзинь, Шанхай; Таиланд: Пхукет, Бангкок; Вьетнам: Нячанг (Камрань); Северная Корея: Пхеньян; Узбекистан: Ташкент

Всего во встрече примут участие 12 представителей авиакомпаний из Китайской Народной Республики, Макао, Гонконга, Республики Корея, Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. С приглашенными партнерами были установлены связи в рамках участия аэропорта в международных выставочных мероприятиях авиационной направленности.

Как сообщил начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин, по итогам ФАМ-тура организаторы рассчитывают не только увеличить спрос на существующие зарубежные направления, но и расширить маршрутную сеть и привлечь к сотрудничеству новые авиакомпании.

«Мощности аэропорта позволяют увеличить пассажиропоток на уже существующих направлениях. Кроме того, мы планируем обсудить с сотрудниками азиатских авиакомпаний и туроператоров увеличение количества регулярных рейсов. У Приморского края большой потенциал для увеличения турпотока – как известно, в радиусе четырех часов полёта проживает примерно 300 миллионов потенциальных туристов. Мы уже работаем по 23 зарубежным направлениям, 28 ноября мы встретили первого двухмиллионного пассажира, но это для нас не предел», – рассказал представитель аэропорта. 

Напомним, что Международный аэропорт Владивосток после реконструкции в 2012 году позволяет принимать около 3,5 миллионов туристов в год, поэтому технических ограничений в увеличении пассажиропотока и маршрутной линейки на данный момент нет, как и нет сложностей с предоставлением слотов авиакомпаниям.

В рамках четырехдневного тура представителей авиакомпаний и турагентств познакомят с приморским колоритом и расскажут о перспективах туристического рынка.  Тур начнется с посещения интегрированного развлекательного курорта «Приморье», далее состоится экскурсия по Владивостоку, в рамках которой упор будет сделан не только на достопримечательности, но и на изучение объектов туристской инфраструктуры. Также участники ФАМ-тура побывают в муниципальных районах края, где их познакомят с дальневосточной кухней. Завершится программа пребывания гостей в регионе посещением Приморской сцены Мариинского театра и просмотром балета «Корсар».

Фото – Глеб Ильинский (Приморская газета).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: МАВ  туризм  авиакомпании 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
Партнеры
17 Ноября 2017, 15:20
ПСП: Наш клиент любит качество! О новых возможностях предприятия, а также о современных тенденциях в оформлении полиграфической продукции и ситуации на рынке полиграфии региона "Дальневосточному капиталу" рассказал директор Типографии ПСП Владислав ШУЛЬГА.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика