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Владивосток открывают для азиатских туроператоров и авиакомпаний
При поддержке департамента туризма Приморского края АО «Международный Аэропорт Владивосток» организует проведение ознакомительного тура для представителей авиакомпаний и туроператоров Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 5 по 8 декабря.
Ключевым событием ФАМ-тура станет встреча между участниками ознакомительного тура и региональными туроператорами, которая пройдет 6 декабря в отеле Hyundai. На встречу приглашены более 20 компаний, заинтересованных в установлении партнерских контактов на рынке въездного и выездного туризма, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, посредством увеличения прямых и чартерных авиарейсов, связывающих край с крупными туристическими дестинациями Азиатско-Тихоокеанского региона, инициаторы мероприятия ожидают значительно увеличить объем туристского потока.
«Для успешного развития туристской дестинации нам необходимо больше прямых и чартерных рейсов, связывающих нас с основными туристскими направлениями, тем более что мощности аэропорта позволяют это сделать. Мы организовываем ФАМ-тур для представителей туристского сообщества и крупных транспортных компаний, которые готовы оперировать пассажирскими потоками в обоих направлениях. Это хорошая возможность договориться об организации новых чартерных программ и прямых рейсов», – подчеркнул глава ведомства.
Константин Шестаков добавил, что прирост на международных линиях в этом году составил 38% – в основном это были направления из Кореи, Китая и Японии.
«Здесь нужно отметить большую работу, которую провели приморские туроператоры по увеличению числа туристов, путешествующих именно авиационным транспортом. Благодаря им мы видим очень внушительные туристические потоки, которые переориентировались с автомобильных пунктов пропуска на авиационное направление», – отметил он.
Досье "Дальневосточного капитала": В настоящее время в АО «Международный аэропорт Владивосток» организовано 23 международных направления: Южная Корея: Сеул, Пусан, Чхонджу, Янъян, Чеджу; Япония: Токио, Осака, Ниигата; КНР: Санья, Гонконг, Пекин, Чанчунь, Харбин, Далянь, Шэньян, Яньцзи, Тянцзинь, Шанхай; Таиланд: Пхукет, Бангкок; Вьетнам: Нячанг (Камрань); Северная Корея: Пхеньян; Узбекистан: Ташкент
Всего во встрече примут участие 12 представителей авиакомпаний из Китайской Народной Республики, Макао, Гонконга, Республики Корея, Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. С приглашенными партнерами были установлены связи в рамках участия аэропорта в международных выставочных мероприятиях авиационной направленности.
Как сообщил начальник отдела авиационного маркетинга дирекции по авиационной коммерции аэропорта Владивосток Дмитрий Хазин, по итогам ФАМ-тура организаторы рассчитывают не только увеличить спрос на существующие зарубежные направления, но и расширить маршрутную сеть и привлечь к сотрудничеству новые авиакомпании.
«Мощности аэропорта позволяют увеличить пассажиропоток на уже существующих направлениях. Кроме того, мы планируем обсудить с сотрудниками азиатских авиакомпаний и туроператоров увеличение количества регулярных рейсов. У Приморского края большой потенциал для увеличения турпотока – как известно, в радиусе четырех часов полёта проживает примерно 300 миллионов потенциальных туристов. Мы уже работаем по 23 зарубежным направлениям, 28 ноября мы встретили первого двухмиллионного пассажира, но это для нас не предел», – рассказал представитель аэропорта.
Напомним, что Международный аэропорт Владивосток после реконструкции в 2012 году позволяет принимать около 3,5 миллионов туристов в год, поэтому технических ограничений в увеличении пассажиропотока и маршрутной линейки на данный момент нет, как и нет сложностей с предоставлением слотов авиакомпаниям.
В рамках четырехдневного тура представителей авиакомпаний и турагентств познакомят с приморским колоритом и расскажут о перспективах туристического рынка. Тур начнется с посещения интегрированного развлекательного курорта «Приморье», далее состоится экскурсия по Владивостоку, в рамках которой упор будет сделан не только на достопримечательности, но и на изучение объектов туристской инфраструктуры. Также участники ФАМ-тура побывают в муниципальных районах края, где их познакомят с дальневосточной кухней. Завершится программа пребывания гостей в регионе посещением Приморской сцены Мариинского театра и просмотром балета «Корсар».
Фото – Глеб Ильинский (Приморская газета).
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