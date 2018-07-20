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09 Октября 2015, 16:08 | Регион сегодня

Десант директоров заповедников и нацпарков побывал на "Земле леопарда" в Приморье

Почти 60 директоров особо охраняемых природных территорий (ООПТ) познакомились с туристическими маршрутами и работой национального парка "Земля леопарда". Визит состоялся в рамках Всероссийского совещания руководителей государственных заповедников и нацпарков.

Совещание директоров государственных заповедников и нацпарков, посвященное проблемам и перспективам развития ООПТ, открылось во Владивостоке 5 октября 2015 года. Организаторы мероприятия - Минприроды России и национальный парк "Земля леопарда". Участие в совещании приняли более 200 представителей ООПТ и природоохранных организаций России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Завершающий день программы был посвящен знакомству с работой заповедников и национальных парков Приморского края на практике. Участникам совещания довелось побывать в Уссурийском, Дальневосточном морском, Сихотэ-Алинском государственном заповедниках, а также в национальном парке «Земля леопарда», куда отправилась большая часть экскурсантов.

В гостях у соорганизаторов совещания директора ООПТ побывали сразу на двух экологических тропах национального парка – «Логово леопарда» и «Тропой леопарда». Кроме того, сотрудники отдела экопросвещения и туризма провели для посетителей подробную презентацию, посвященную работе и планам «Земли леопарда» по развитию сети экологических маршрутов.

По признанию гостей, им удалось прочувствовать настоящий дух уссурийской тайги, побывав на типичных местах обитаниях самой редкой крупной кошки мира - дальневосточного леопарда.

«Национальный парк «Земля леопарда» недавно начал работу, однако то, что уже сделано, сделано правильно, - сказал Александр Губернаторов, директор национального парка «Самарская Лука». – Не каждая территория в России может похвастаться таким растительным разнообразием, но не менее интересно историческое наследие этих мест. Нам рассказали о том, что в 30-е годы здесь размещались военные укрепления, показали остатки окоп и площадок для пушек. Я думаю, что в соединении с уникальной природой подобные достопримечательности будут интересны многим туристам».

Среди запомнившегося в поездке на «Землю леопарда» многие директора отмечали не только внешнюю составляющую маршрутов, но и высокий уровень подготовки сотрудников национального парка.

«За несколько дней работы совещания, так и на экскурсиях мы поняли, что в учреждении работают замечательные специалисты, - отметил Алексей Кузнецов, директор национального парка «Русский Север». – Несмотря на молодость, они очень грамотны, с толком и расстановкой рассказывают о маршрутах. Большую часть из того, что мы узнали сегодня, мало знают в европейской части нашей страны. При этом трудно будет найти в другом месте столь большое количество видов растений, соседствующих на одном кусочке рельефа. Разнообразие краснокнижных видов, находящихся в пешей доступности, впечатляет!».

Посещение национального парка директорами ООПТ оказалось полезным и для специалистов «Земли леопарда». Большинство из территорий, подведомственных гостям парка, уже имеет развитую сеть туристических маршрутов, а потому оценка и советы пришлись как нельзя кстати.

«Нам очень приятно, что большинство из директоров выбрали именно нашу территорию, - говорит Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по туризму и экопросвещению. – При этом было важно, что в ходе экскурсий гости делились своими советами и делали предложения, которые мы обязательно учтем для совершенствования нашей работы. Для нас оказалось неожиданностью то, что, несмотря на сравнительно невысокое оснащение троп, даже искушенные гости остались довольны экскурсиями и аплодисментами встретили наш рассказ о планах на будущее».

 Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

Теги: ООПТ  Земля леопарда  экология  заповедник 


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