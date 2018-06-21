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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:41 |
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Восточный экономический форум во Владивостоке активизирует российско-японские отношения
Японскую делегацию, в которую войдут официальные лица и представители крупных японских компаний, на ВЭФ возглавит Премьер-министр Синдзо Абэ. Представители делегации планируют принять участие в отраслевых сессиях и других мероприятиях форума.
Глава Минвостокразвития обратил внимание на перспективы расширения взаимодействия на Дальнем Востоке и участие японских предпринимателей в реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, медицины, сельского хозяйства.
«Подготовка к Восточному экономическому форуму идет полным ходом. Мы видим большой интерес как со стороны официальных лиц, так и со стороны бизнеса. Мы хотим представить японским коллегам те новые возможности, которые созданы в дальневосточном макрорегионе, и обсудить форматы нашего сотрудничества», - подчеркнул А.Галушка.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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