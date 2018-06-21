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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:02 |
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В Приморье свободных вакансий в 2,4 раза больше, чем зарегистрировано безработных
В их числе 991.5 тыс. человек – лица, имеющие работу или доходное занятие и 59.2 тыс. – лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, и, в соответствии с критериями Международной Организации Труда (МОТ), классифицируются как безработные. Общий уровень безработицы составил 5.6%, уровень участия в рабочей силе – 66.2%, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
В государственных учреждениях службы занятости населения на конец сентября зарегистрировано в качестве безработных 15.4 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 1.5%, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Приморскстате.
Три четверти граждан, обращающихся в службы занятости края в поисках работы, составляют не занятые трудовой деятельностью граждане. В августе обратилось 4824 человека, признано безработными 2143 гражданина.
Одновременно, за месяц было снято с регистрационного учета 5806 человек, в том числе в связи с трудоустройством – 3187 человек. Остальные отказались от посредничества государственного учреждения службы занятости населения или длительно туда не являлись. Среди снятых с учета 2799 человек числились как безработные, из них было трудоустроено 939 человек.
Из 15353 безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, 12081 человек получают пособие по безработице, из них 41% получали его в максимальном размере и выше.
Для трудоустройства безработных в службы занятости населения работодателями была предоставлена информация о 37.3 тыс. вакансий, что в 2.4 раза больше, чем зарегистрировано безработных. Проблема их трудоустройства как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой.
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