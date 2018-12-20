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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 12 Января, 07:01 |
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Седьмой сезон фотоконкурс Look At Vladivostok*2018 стартовал в ART расширении
Стартовал седьмой сезон проекта «Посмотри на Владивосток» (LookAtVladivostok.ART). Горожане и гости Владивостока совместно собирают городскую фото-историю, чтобы представить её на выставке в АртЭтаже и в специальном фотоальбоме. К участию в конкурсе, как и прежде, приглашаются все, в чьих архивах есть фотографии Владивостока, сделанные в 2018 году.
Приём фотографий открыт на сайте www.lookatvladivostok.art.
"Расширение ART – это про искусство. «Посмотри на Владивосток» - это искусство видеть город во всех его проявлениях; это искусство фотографировать город с любовью и заботой о нём; это искусство ценить каждый миг жизни города», - комментирует продюсер проекта Марина Баринова.
Для участия в конкурсе надо заполнить заявку с фотографиями на сайте www.lookatvladivostok.art. Авторы фотографий сами определяют, каким номинациям соответствуют их снимки: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Дом моего детства», «Труженики моря», «Человек читающий».
Авторы фотографий, выбранных жюри для выставки и фотоальбома, получат альбом со своими фотографиями в подарок. В новом сезоне таких фотографий будет 159 – ровно столько лет исполняется Владивостоку в этом году.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток» - LookAtVladivostok.ART.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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