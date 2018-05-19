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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные порты теряют грузооборот
Так в 2015 году в дальневосточном бассейне было отмечено падение грузопотока на 24,2%. За 6 месяцев 2016 года поток контейнерных грузов в ПАО «ВМТП» снизился еще на 15% относительно аналогичного периода 2015 года, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВМТП.
В связи с устойчивой тенденцией к снижению грузооборота во всей отрасли «Владивостокский морской торговый порт» продолжает оптимизацию собственных расходов и бизнес-процессов. В 2015 году в порту стартовала кампания по минимизации капитальных расходов. Все капитальные вложения были направлены исключительно на восстановление оборудования и решение производственных задач. В результате планомерной оптимизации CAPEX был снижен до уровня, необходимого для поддержания текущей деятельности.
Вместе с тем падение грузопотока привело к росту простоев и снижению производительности труда среди сотрудников портового дивизиона «ВМТП». В 2015 году докеры-механизаторы 4 разряда контейнерного терминала «ВМТП» были вынуждены простаивать около 36% рабочего времени из-за недостаточной загруженности порта. В 2016 году негативная тенденция сохранилась: в июне каждый докер-механизатор простаивал в среднем по 22,5 часа рабочего времени. В связи с этим в июле 2016 года в ПАО «ВМТП» была запущена процедура сокращения части сотрудников.
8 июля 2016 года 59 штатных единиц докеров-механизаторов контейнерного терминала (3,5% от общего числа портового дивизиона) получили уведомления предстоящем сокращении. Процедура сокращения также затронула административный персонал порта. В 2016 году в административном управлении было оптимизировано 26 штатных единиц (около 10% от общего числа).
Процедура сокращения проводится в соответствии с требованиями трудового законодательства. Всем сокращаемым работникам были предложены имеющиеся в ПАО «ВМТП» вакансии; учтены гарантии и выплаты, предусмотренные законодательством. Прокуратурой Приморского края и Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) были проведены проверки, которые не выявили нарушений в процедуре сокращения. Трудовые права работников порта соблюдаются в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ и локальных нормативных актов ПАО «ВМТП».
В порту действует один из самых лояльных к персоналу коллективных договоров в регионе, который всегда строго исполнялся. Не смотря на падение грузооборота порт регулярно индексировал заработную плату всем работникам. В соответствии с условиями коллективного договора заработная плата докеров-механизаторов
была проиндексирована на 9,43% в 2014 году, на 15% в 2015 году и на 12,48% за первое полугодие 2016 года.
На сегодняшний день среднемесячная заработная плата докеров-механизаторов «ВМТП» составляет более 87 000 рублей, что значительно (в 2,5 раза) превышает средний уровень зарплат в регионе. Заработная плата докеров-механизаторов «ВМТП» более чем на 20% превышает среднемесячный уровень зарплат докеров в других портах Приморского края.
В связи с устойчивой тенденцией к снижению грузооборота в портах Дальнего Востока руководство «ВМТП» надеется, что коллектив с пониманием отнесётся к происходящим изменениям. Сокращение персонала – это вынужденная мера, обусловленная ухудшением рыночной конъюнктуры.
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