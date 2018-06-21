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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Газпром" доказал свою монументальность
Итоги очередного 2015 финансового года для компании оказались успешными, акционеры приняли отчет. Компания хоть и оказалась под давлением международных санкций, но достойно отработала в кризисный год.
На этой встрече журналистов с главой «Газпрома» вопросы взаимоотношений с Украиной, которым много внимания было уделено на прошлогодней итоговой пресс-конференции, отошли на задний план. Много говорили о дальнейших взаимоотношениях «Газпрома» с Европой в ее новой реальности.
Дальнейшие ожидания руководства компании вполне оптимистичны: дно контрактных экспортных цен на российский газ пройдено во втором квартале этого года, вновь выстраиваются политические отношения с Турцией, а это дает перспективу возврата к переговорам по «Турецкому потоку». Целевой рынок этого проекта - Балканы, Юго-Восточная Европа. Степень готовности проекта высока. Но возобновление переговоров возможно тогда, когда Еврокомиссия письменно заявит о приоритетности этого проекта, подчеркнул глава «Газпрома».
Силы в экспортном потенциале
Напрасными оказались опасения скептиков по поводу снижения экспорта трубопроводного газа в Европу. В целом динамика экспортных поставок в первом квартале 2016 года показала прирост на 10,6 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Алексея Миллера, можно ожидать, что по итогам года объем экспорта достигнет 170 млрд кубов, тогда как в прошлом году его уровень составил 159,4 млрд. «С большой степенью уверенности можно сказать, что объем экспорта окажется между 166 и 170 млрд кубометров, все зависит от того, каким окажется 4-й квартал», - добавил Миллер.
Не пугает руководство «Газпрома» начало поставок на европейский рынок американского сжиженного газа. Вопрос об этом прозвучал из уст журналиста Financial Times. Как не пугает и состоявшийся Brexit.
- Мы не боимся конкуренции, - ответил Алексей Миллер. - Будет или не будет на европейском континенте американский СПГ, доля поставок «Газпрома» в Европу будет расти в абсолютных величинах. В 2015 году мы достигли рекордной доли на этом рынке - 31%.
Руководство компании не видит никакого негатива и от Brexit. Объем поставок российского газа в Великобританию в первом полугодии этого года вырос на 4 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост существенный, если учесть, что по итогам 2015 года страна получила в общей сложности 11,1 млрд куб. м российского газа. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу года цифры прироста могут составить рекордные 8-12 млрд кубов. «Будем строить с Великобританией взаимовыгодный диалог и после Brexit», - подчеркнул Алексей Миллер.
Во втором квартале этого года пройдено дно контрактных экспортных цен на газ. Как известно, цена на газ привязана к мировой цене на нефть. Она определяется уровнем цен на нефть в промежутке 6-9 мес. Это дает временной лаг для газовой отрасли.
- Мы видим, что в соответствии с формулой расчета средняя цена экспортных поставок в 3-м, 4-м кварталах этого года и в 1 квартале 2017 года будет выше, чем в предыдущих кварталах, соответственно.
«Газпром» стал более гибок в ценовой политике. Жесткой привязки к контрактным и спотовым ценам сейчас нет. Вместе с тем «Газпром» продолжает придерживаться правила: «мы не играем в игры, правила которым придумали не мы», подчеркнул Алексей Миллер.
Дальний Восток: все по плану
Не оставляют в «Газпроме» и планов по расширению своего присутствия на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это один из наиболее перспективных регионов потребления природного газа в мире, неоднократно подчеркивали в руководстве компании. Ограниченный потенциал собственной добычи и быстрое развитие газовой инфраструктуры в регионе позволяют рассчитывать на высокие темпы роста импорта как трубопроводного газа, так и СПГ в долгосрочной перспективе.
Поэтому планы, заявленные по Дальневосточному региону, остаются в целом без изменений. Они коснулись лишь проекта «Владивосток-СПГ», он отодвинут на неопределенный срок, но не закрыт совсем, как ожидалось некоторыми экспертами. Предпочтение отдано расширению сахалинского завода СПГ - строительству третьей очереди завода проекта «Сахалин-2».
- «Владивосток-СПГ» остается в портфеле группы «Газпром», но приоритетным проектом не является, - ответил Алексей Миллер на заданный ему вопрос. - Решение по проекту будет приниматься в зависимости от ценовой конъюнктуры на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
Что касается третьей очереди завода по сжижению природного газа в Пригородном Корсаковского района, то сегодня ведется так называемое концептуальное проектирование (стадия feed), то есть начальная (предынвестиционная) стадия проектирования, на которой принимаются определяющие последующий облик решения, проводится исследование и согласование параметров технических решений с возможной их организацией.
- Начальная стадия имеет принципиальное значение для потенциального инвестора. Здесь выгоднее потратить деньги на изучение вопроса «быть или не быть проекту» и при отрицательном ответе отказаться от идеи, чем начать бесперспективное дело, - пояснил Алексей Миллер. - Де-факто это уже окончательное инвестиционное решение, «Газпром» и Shell, которые являются главными акционерами оператора проекта «Сахалин-2» компании «Сахалин Энерджи», договорились о начале строительства.
Начались переговоры и о покупке «Сахалин Энерджи» газа с проекта «Сахалин-1», который необходим для обеспечения сырьем третьей очереди завода СПГ. «В течение определенного времени они не велись, и сам факт, что они начались, - это хороший сигнал», - подчеркнул Алексей Миллер.
Отстающим звеном Восточной газовой программы остаются планы по газификации дальневосточных субъектов. Они по-прежнему далеки от среднероссийских показателей газификации, по итогам 2015 года в России газифицированы 70,4% домовладений в городах и 56,1% - в сельской местности. Почему идет отставание в дальневосточных субъектах - этот вопрос надо адресовать администрациям регионов. Правда, где-то, как в Иркутской области, «Газпром» сам счел нецелесообразным тянуть газовую магистраль туда, где есть перспектива использовать метан из угольных пластов. По словам Алексея Миллера, использовать местный газ гораздо дешевле.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Газпром» продолжает геологоразведочные работы (ГРР) на шельфе о. Сахалина, в Республике Саха (Якутия), в Красноярском крае, Иркутской области и Камчатском крае. В рамках проекта «Сахалин-3» завершены геологоразведочные работы по основному контуру Южно-Киринского месторождения. Продолжаются ГРР на Восточно-Одоптинском и Аяшском участках проекта. На Чаяндинском месторождении в Якутии ГРР практически завершены, месторождение подготовлено к разработке, будет продолжена доразведка его нефтяной оторочки. На долгосрочную перспективу запланировано проведение ГРР на суше и шельфе полуострова Камчатка в период до 2026 года.
Глава «Газпрома» ответил на вопрос о механизме формирования цены на газ для дальневосточных регионов.
- Цены на газ в регионах устанавливает не «Газпром», - пояснил он. - К примеру, в Приморском крае его стоимость для промышленности составляет 4400 рублей, в среднем по России - 4200. На Сахалине цена газа ниже 3000 рублей. В Хабаровский край «Газпром» вообще его не поставляет: местные потребители получают его с проекта «Сахалин-1». И если там она в долларах, то нужно спросить у операторов «Сахалина-1», почему.
Миллер добавил, что компания продолжает работу с федеральными органами исполнительной власти по вопросам совершенствования ценообразования и развитию биржевых механизмов, которые являются важным инструментом формирования рынка газа в России.
Оптимизировались
По итогам 2015 года «Газпром» вошел в тройку лидеров среди публичных нефтегазовых компаний мира по ключевым финансовым показателям - EBITDA (1,875 трлн руб.) и чистой прибыли (787 млрд руб.). Несмотря на кризисный год, компания в 2015 году в десятый раз подряд сгенерировала положительный свободный денежный поток. Он по итогам года составил 390 млрд руб., что стало одним из самых высоких показателей среди публичных нефтегазовых компаний в мире.
Долговая нагрузка «Газпрома» сохранена на комфортном уровне. Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA в долларовом выражении составил 0,9 - это один из самых низких показателей среди глобальных интегрированных нефтегазовых компаний.
Финансовая устойчивость «Газпрома» была обеспечена за счет реализации консервативной финансовой стратегии, которая включила несколько приоритетных направлений. Это, прежде всего, консервативный подход к формированию бюджета, тщательный анализ состава инвестиционной программы, строгий отбор инвестиционных проектов и их ранжирование по степени приоритетности. На протяжении последних десяти лет «Газпром» придерживается принципа самофинансирования, при котором капитальные вложения компании полностью обеспечены операционным денежным потоком. В текущих рыночных условиях серьезную поддержку финансовым результатам «Газпрома» оказывает преобладание валютной составляющей в выручке и рублевой - в операционных и капитальных затратах, а также низкая себестоимость добычи.
Отдельное внимание было уделено работе «Газпрома» на международных финансовых рынках. В структуре привлечения финансирования заметную роль стали играть финансовые институты стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал"
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