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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Сентября, 00:04 |
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Сбербанк запускает новый вклад "Самое ценное", приуроченный к 175-й годовщине банка
Максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн линеек Сбербанка на данный момент составляет 6,85% годовых, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Вклад «Самое ценное» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания банка в период с 11 октября по 30 ноября 2016 года включительно.
Во вклад «Самое ценное» можно разместить денежные средства от 25 000 рублей на срок 175 дней. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены, выплата процентов производится в конце срока. Вклад открывается только в рублях.
Программа страхования «Защищенный вкладчик» была разработана и реализуется компанией «Сбербанк Страхование жизни» специально к юбилею Сбербанка.
С более подробной информацией об условиях вклада и страховании можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank175.ru/
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