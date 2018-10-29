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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 17:03 |
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Человеческому капиталу нужна питательная среда
К 2025 году в Приморье только в территориях опережающего развития (ТОР) по оптимистичным прогнозам Минвостокразвития должно появиться более 23 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, новый персонал жизненно необходим предприятиям, создаваемым в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), а также для инвестпроектов, о которых сегодня заявляет российский и иностранный бизнес.
О трудовых ресурсах в Приморском крае «Дальневосточный капитал» говорил с руководителем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Натальей БАУКОВОЙ.
- Наталья Георгиевна, сегодня очень много говорят о развитии в крае новых проектов. Между тем, цифры официальной статистики говорят о том, что количество трудоспособного населения в Приморском крае продолжает сокращаться?
- С одной стороны, по нашим оценкам, для развития человеческого капитала Приморский край обладает самыми благоприятными экономико-географическими условиями на Дальнем Востоке. С другой - с начала 2011 года численность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась на 129,8 тыс. человек (на 10,6%), но увеличилась в возрасте моложе трудоспособного на 38,5 тыс. человек (12,8%) и в возрасте старше трудоспособного на 50,8 тыс. человек (12,1%). Эта ситуация привела к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. На конец 2017 года на 1000 человек трудоспособного возраста уже приходилось 738 граждан нетрудоспособного возраста (на конец 2010 года эта цифра составляла 588).
- Каков на сегодняшний день средний возраст населения в Приморском крае?
- На начало 2018 года он составил 39,7 года, что на 1,1 года больше, чем на начало 2011 года. При этом женская и мужская части населения стареют по-разному. Из-за более высокой смертности и, соответственно, более низкого дожития мужчин до пожилых и старческих возрастов, средний возраст мужчин на начало 2018 года на 5,1 года ниже, чем женщин: 37 против 42,1.
При этом за последние семь лет показатель продолжительности жизни в Приморском крае в целом вырос на 5,7% и в 2017 году достиг возраста 70,4 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 75,5 лет, что на 10 лет больше, чем у мужчин.
- Еще один очень актуальный вопрос - это отток населения. Он продолжается?
- Миграция оказывает большое влияние на численность населения края и на его качественную структуру. Изучение возрастного состава мигрантов показывает, что самым мобильным является население в трудоспособном возрасте. С 2010 по 2017 годы из Приморья уехали в другие субъекты РФ 144,6 тыс. человек трудоспособного возраста, а прибыло в край - 112,6 тыс. человек данной возрастной категории.
Одной из основных предпосылок, побуждающих к смене места жительства работающую квалифицированную часть населения, являются различия в уровне жизни. Население привлекают регионы, способные обеспечить более высокое качество жизни: занятость, уровень оплаты труда, предоставление достойных социальных благ.
- Уровень оплаты труда - также один из немаловажных факторов для развития экономики региона. Зарплаты в Приморье растут или пока такой тенденции не наблюдается?
- Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2017 году достигла 38 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом ее реальный рост составил 6,2%. При этом в структуре денежных доходов населения прослеживается тенденция сокращения доли оплаты труда работников и увеличения прочих денежных поступлений. Можно предположить, что это «теневой» фонд оплаты труда и иные доходы, которые оказывают негативное влияние на экономику в связи с недополучением ресурсов, которые могли бы быть использованы на стимулирование приоритетных расходов и поддержку реформ в социальной сфере.
- В связи с тем, что уровень оплаты труда в различных сферах экономики значительно разнится, то и степень расслоения населения по уровню доходов растет?
- За последние пять лет в Приморском крае сокращается различие в доходах между богатыми и бедными, о чем свидетельствует снижение коэффициента фондов с 13,5 раза в 2012 году до 12,8 раза в 2017 году. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной политики является разработка программ по преодолению бедности населения. На протяжении последнего периода ежегодно количество бедных в Приморском крае снижается. Так, в 2010 году к данной категории относились 16,3% (320 тыс. человек) населения, а в 2017 году, по предварительным данным, - 14,7% (283 тыс. человек). В РФ за чертой бедности живет 13,2% населения.
Елена ЛЕНСКАЯ
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