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16 Января 2019, 15:07 | Регион сегодня |

Zuma против PrimDiscovery: Восемь проектов из Приморья вошли в финал престижного конкурса

В шорт-лист регионального конкурса вошли 15 проектов-финалистов

Жюри дальневосточного «Серебряного Лучника» сделало свой выбор: названы финалисты региональной премии

Первые итоги голосования экспертов восьмой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток подведены. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 15 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

С 3 по 15 января члены жюри изучали проекты и проводили дистанционное голосование. При анализе работ особое внимание уделялось таким параметрам, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и  инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач, и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале, а голосование выполнялось в закрытой системе под индивидуальными паролями.

Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в каждой номинации, автоматически стали финалистами премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Шорт-лист премии по итогам 2018 года (по алфавиту):

Лучший проект в области благотворительности:

  • «Дороги добра». Автор: Татьяна Лазаренко, координатор благотворительной акции «Сладкий сон» г. Владивосток;
  •  
  •  «Социальный десант». Автор: Иван Томских, компания «Березитовый рудник», г. Чита.

Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности:

  • «За чистое будущее озера Байкал». Автор: Дарья Колмогорова, ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,  г. Санкт-Петербург;
  •  
  • Музей находкинской городской больницы. Автор: Юлия Щетинюк, КГБУЗ «Находкинская городская больница», г. Находка, Приморский край.

 

Лучший проект в области развития и продвижения территорий:

  • «Держи краба» Автор: Алена Круппа-Анненкова, Паназиатский ресторан Zuma,  г. Владивосток;
  •  
  • «Море жизни». Автор: Татьяна Гульбина, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», г. Елизово, Камчатский край;
  •  
  •  «PrimDiscovery». Автор: Дарья Червова, соучредитель интернет - журнала о путешествиях,  г. Владивосток.

 

По решению экспертов и исполнительной дирекции дальневосточной премии к защите приглашен четвертый проект: «Влюбиться в Тайвань», автор: Павел Кущенко, основатель KBC Communication, г. Владивосток.

 

Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций:

 

  • ДВИК-2018. Автор: Надежда Замараева, ООО «Адвантика», г. Хабаровск;
  •  
  • «Мало Половин». Автор: Екатерина Шурыгина, ресторанный холдинг «Fusion Group», г. Владивосток;
  •  
  • Музей газификации. Автор: Юлия Солошенко, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», г. Хабаровск.

 

Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:

 

  • «Видеть невидимое». Автор: сектор маркетинга и коммуникаций Приморского отделения Сбербанка, г. Владивосток;
  • «Детский вопрос». Автор: Наталья Наделяева,  Отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области, г. Благовещенск;
  • «Земля леопарда». Автор: Мария Окулова, ФГБУ «Земля леопарда», г. Владивосток.

В этой номинации  также жюри единогласно приглашают к защите четвертый проект: «Школьные лесничества», автор Екатерина  Иванчикова, Республиканское агентство лесного хозяйства, г. г.Улан-Удэ.

 

Публичная защита проектов - финалистов перед экспертами, гостями и студентами профильных специальностей, а также  и церемония награждения победителей состоятся в 1 февраля 2019 года. Оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток», AGT Communications Group.

Подчеркнем, что один из проектов-финалистов (по решению экспертов) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право публично защищать свой проект в Москве в феврале.

Напомним, в этом году на соискание престижной награды было подано 34 заявки от общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур. Для дистанционного голосования было представлено 25 проектов. Самая популярная номинация в этом году - «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ».   

За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: конкурс  Серебряный Лучник  Дальний Восток 


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