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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 31 Июля, 22:48 |
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В Приморье ВТБ в три раза увеличил объем расчетов в юанях
В юанях приморские предприятия рассчитывались с контрагентами из КНР за услуги по ремонту судов, поставке автомобильных запчастей, оборудования и кормов. Платежи в китайской валюте компании региона получили за поставки продуктов питания на экспорт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе банка.
Импортные операции в рублях проведены по внешнеторговым контрактам на снабжение судов, а также за транспортные услуги и поставки товаров. Экспортные рублевые поступления клиенты ВТБ получили за услуги по перевалке грузов и транспортно-экспедиторское обслуживание.
Платежи в иенах проведены за поставляемые из Японии катера, мотоциклы, судовое оборудование, комплектующие для автомобилей, моторные масла, а также продукты питания и удобрения.
Как прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим Костин: «Расчеты в национальных валютах приносят ощутимую выгоду клиентам ВТБ. Клиенты при таких расчетах снижают свои затраты на конверсию, получают защиту от рисков волатильности доллара».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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