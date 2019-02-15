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Японская компания Simple Create будет строить казино Imperial в Приморье

Решение инвестировать в курорт "Приморье" было принято из-за уверенности в успехе проекта

География инвесторов интегрированного развлекательного курорта «Приморье» расширяется. Участником проекта стала японская компания Simple Create Co Ltd, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Японские бизнесмены выступили партнерами одного из крупнейших инвесторов курорта – российской компании «Даймонд Форчун». Вместе с российскими коллегами Simple Create будет участвовать в строительстве гостиничного комплекса с казино Imperial.

«Даймонд Форчун» имеет в аренде несколько участков интегрированного курорта. По соглашениям с Администрацией Приморского края компания сегодня ведет строительство на двух участках, возводя гостиницу с казино, SPA-центром, ночным клубом. Здесь завершаются работы по устройству котлована, идет испытание грунтов. В течение месяца инвестор приступит к обустройству фундамента. Ежедневно на площадке работают более 20 единиц тяжелой техники.

Первая фаза комплекса «Империал» (в предыдущей версии проекта его планировалось назвать Selena) включит в себя отель с четырьмя категориями номеров, включая президентский сьют, а также казино площадью около 9 тысяч квадратных метров с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. В проекте предусмотрены ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской и итальянской кухнями, ночной клуб, зона SPA площадью более 1000 квадратных метров и магазины. Запланированный срок открытия – осень 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят 70 миллионов долларов США. На первом этапе комплекс создаст почти 800 рабочих мест. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров с инвестициями около 200 миллионов долларов США.

«Мы скорректировали проект гостинично-развлекательного комплекса, сделали его еще более современным с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов. В связи с тем, что Правительство России предоставляет облегченный визовый режим нашим ближайшим соседям – жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга – мы намерены принимать около 340 тысяч гостей год», – отметил председатель совета директоров ООО «Даймонд Форчун» Сергей Сидоров.

Председатель совета директоров Simple Create Co Ltd. Кояма Нобукадзу подчеркнул, что решение инвестировать в курорт «Приморье» было принято из-за уверенности в успехе проекта. Курорт расположен близко к аэропорту, на берегу моря, окружен красивой природой.

«Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это – залог большого количества гостей», – отметил Кояма Нобукадзу.

Компания Simple Create в Японии занимается широким кругом проектов – от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Опыт инвестирования в российские проекты у бизнесменов уже есть, совместно с российскими партнерами они открыли медицинский центр в Хабаровске.

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, интерес японских бизнесменов к интегрированному курорту «Приморье» расширит географию инвесторов проекта. Уже сегодня в числе инвесторов развлекательной зоны – представители Китая и Камбоджи. Готовится к подписанию ряд соглашений с инвесторами из Республики Корея.

Напомним, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» является самым масштабным туристским проектом на Дальнем Востоке России. Общий объем инвестиций составляет 107 миллиардов рублей. В 2020 году, помимо комплекса Imperial, запланировано открытие еще двух новых объектов – Naga Vladivostok и Shambala. Ожидается увеличение турпотока на курорте до 1,2 миллиона человек в год.

Фото автора

Журнал "Дальневосточный капитал". 

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