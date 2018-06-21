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Во Владивостоке обсуждают вопросы пассажирских перевозок
С 14 по 18 сентября 2015 года представители II группы железных дорог (членов ОСЖД), в состав которой входят ОАО «РЖД», Китайские железные дороги, Железные дороги Корейской Народно-Демократической Республики, АО «Национальная компания “Казакстан темiр жолы”», ГК «Вьетнамская железная дорога», Улан-Баторская железная дорога, обсуждают вопросы по разработке и согласованию расписаний движения, схем формирования составов пассажирских поездов и предоставления в них вагонов в международном сообщении на 2016-2017 годы. В работе совещания также принимают участие представители Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог.
Возглавил работу международного совещания председатель Комиссии ОСЖД по пассажирским перевозкам Виктор Кошанов. На открытии мероприятия он выразил надежду, что работа будет плодотворной, и участники совещания в полном объеме согласуют вопросы по организации международных пассажирских перевозок, что будет способствовать укреплению дружественных связей между странами.
По завершению совещания будет подписан итоговый протокол с утвержденным расписанием движения, схем формирования составов пассажирских поездов и предоставления в них вагонов в международном сообщении на ближайшие два года.
Досье "Дальневосточного капитала": ОСЖД является международной организацией, созданной на совещании министров железнодорожного транспорта 28 июня 1956 года в г.София (Республика Болгария). Главными целями ОСЖД является развитие международных грузовых и пассажирских перевозок, создание единого железнодорожного транспортного пространства в Евроазиатском регионе, повышение конкурентоспособности трансконтинентальных железнодорожных направлений, а также содействие техническому прогрессу и научно-техническому сотрудничеству в области железнодорожного транспорта. В работе ОСЖД как межправительственной организации участвуют 28 стран: Азербайджан, Албания, Исламская Республика Афганистан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия и Эстония. Кроме того, в качестве наблюдателей в ОСЖД участвуют Немецкая (ДБ АГ), Французская (СНЦФ), Греческая (ОСЕ), Финская (ВР), Сербская (ЖС) железные дороги и ЗАО "Железная дорога Дьёр - Шопрон – Эбенфурт" (ЗАО ДьШЭВ), а также АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).
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