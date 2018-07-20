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Приморские проекты вошли в тройку лучших в России по итогам Национальной премии Russian Event Award

Тихоокеанский туристский форум занял второе место в России как лучшее туристическое событие деловой направленности, Туристско-информационный центр Приморья стал третьим в стране как региональный ТИЦ, бронзу взял и приморский сувенир.

В финал Национальной премии в области событийного туризма вышли 169 проектов из 702 заявленных от 41 региона России. На минувшей неделе в Ярославле по итогам публичных презентаций туристических проектов эксперты определили победителей и лауреатов, в числе лучших и пять приморских проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

«Высокую оценку получил второй Тихоокеанский туристский форум, в этом году получивший всероссийский статус. Он взял серебро в номинации “Лучшее туристическое событие деловой направленности”. II место в Номинации “Лучшее туристическое событие, посвященное Году Кино” завоевал VII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения “Веселая ларга”. Специальный диплом “За оригинальность идеи” получил туристический маршрут города Дальнегорска “611 шагов к звездам”. Туристско-информационный центр Приморского края признан одним из лучших ТИЦев в стране, он занял третье место в номинации «Региональный ТИЦ», – отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Специальный диплом «За развитие межнациональной дружбы» получил VI межкультурный фестиваль студентов «День межнационального студенческого единства» Дальневосточного Федерального университета. Кроме того, жюри была отмечена и оригинальная презентационная продукция: мозаика «Открой Приморский край» заняла третье место в номинации «Сувенир региона».

Константин Шестаков подчеркнул, популяризация событийных мероприятий ощутимо влияет на турпотоки.

«Сложно преувеличить значение событийного туризма для развития отрасли. Анализ показал, турпоток в Приморье во время ярких мероприятий вырастает на 40% по отношению к среднемесячному показателю», – добавил руководитель департамента.

По словам директора приморского ТИЦ Дарьи Гусевой, премия REA дает уникальную возможность для дальнейшего продвижения и грамотного позиционирования себя на всероссийском уровне.

«REA формирует новое российское туристическое пространство России. Победа в конкурсе для нас важна и приятна, награда премии – это знак качества. Приморский край становится все более популярным, каждый раз доказывая, что его турпроекты стоят всероссийского признания», – отметила Дарья Гусева.

Отметим, в прошлом году в региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма были представлены 59 приморских проектов, 25 из них вошли в число лучших практически во всех номинациях. Это «Приморское кольцо», дрифт-битва «Россия-Япония»,  XXIII фестиваль «Российская студенческая весна»,  международный фестиваль, посвященный 150-летию проживания корейцев в России «Россия–Корея: дружба навек», международная конференция «Традиционное искусство России и стран АТР», автопробег «Семь чудес Приморья», фестиваль авторской песни «Приморские струны», театральная реконструкция событий Великой Отечественной войны «Память победы»,  Туристский Тихоокеанский и культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: премия  туризм  russian event award 


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