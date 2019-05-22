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20 Июня 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Владивосток - беговая столица России

Сотрудники "ННК-Приморнефтепродукт" внесли свой вклад в победу

Главное беговое событие страны, состоявшееся в середине мая, охватило 18 городов. Десятки тысяч людей вышли на синхронный старт в одно и то же время, вне зависимости от часовых поясов. Во Владивостоке полумарафон начался в 16 часов, но, по мнению участников, - ни время, ни расстояние не имеют значения, если любовь к спорту и активная жизненная позиция способны объединить такое количество совершенно разных людей.

Команда «ННК-Приморнефтепродукт» принимала участие в ежегодном Всероссийском полумарафоне впервые. Дистанции в пять и двадцать один километр одолели наши марафонцы по улице Светланской и финишировали на центральной площади города. Энтузиазм и воля к победе, позитивный настрой позволили сотрудникам «ННК-Приморнефтепродукт» с легкостью преодолеть заявленное расстояние. Кстати, на фирменных брендированных футболках общероссийского полумарафона команда разместила свой логотип ННК - яркое солнце, который, несомненно, помогал нашим коллегам в пробеге. С гордостью наши спортсмены пронесли по всему маршруту следования знамя ННК.

- Своим участием в самом масштабном синхронном полумарафоне мы не только испытывали свои силы, пределы и возможности. В первую очередь, мы получили чувство сопричастности общему, интересному и правильному мероприятию, ощутили поддержку бегущих рядом, а главное, мы хотели показать, что ННК - социально-активная компания, которая способна привлечь внимание общественности к различным социальным проектам через спорт, - отметили сотрудники «ННК-Приморнефтепродукт».
В текущем году Владивосток завоевал первое место среди 19 российских городов-участников всероссийского полумарафона «ЗаБег» и признан беговой столицей России. Надеемся, участие команды «ННК-Приморнефтепродукт» стало вкладом в нашу общую победу.

Сергей КУЗЬМИН

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

 

Теги: Владивосток  ннк-приморнефтепродукт 


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