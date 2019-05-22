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20 Июня 2019, 13:45 | Регион сегодня |

Программа льготного лизинга поддержит МСП

Стоимость приобретаемого оборудования для предпринимателей может быть снижена на 20%, об этом шла речь на состоявшейся в Приморье ежегодной краевой конференции предпринимателей "Бизнес у моря. ПроДвижение"

Как сообщил губернатор Приморского края, среди мер поддержки приморского предпринимательства - программа субсидирования лизинга, благодаря которой стоимость приобретаемого оборудования может быть снижена на 20%. 

Поддержка предпринимателей в Приморском крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Безусловно, чтобы открыть или расширить даже небольшое предприятие, необходимо приобрести соответствующее оборудование. Чаще всего на эти цели предприниматели берут кредиты, в то время как лизинг - это хорошая альтернатива. Во-первых, по программе предусмотрена льготная ставка, во-вторых, предпринимателю не нужно платить налог на имущество за технику, пока он полностью за нее не рассчитался, рассказали в департаменте экономики и развития предпринимательства. 

Для предпринимателей Дальнего Востока разработан специальный продукт, особенностью которого является то, что виды деятельности, по которым может быть предоставлено оборудование практически не ограничены. Это может быть сфера сервиса, производство, сельское хозяйство, предоставление медицинских услуг и другие. Исключение составляют только предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых или реализуют подакцизные товары, а также торговля.

Заместитель директора департамента экономики и предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО детализировал тему льготного лизинга, в рамках реализации на территории Приморского края двух программ поддержки МСП. 

«Первая программа льготного лизинга осуществляется АО «Корпорация «МСП». В этой связи были учреждены четыре региональные лизинговые компании (РЛК) для развития субъектов индивидуального и малого предпринимательства ( ИМП).

РЛК программа предусматривает предоставление субъектам ИМП льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет в размере от 3 млн до 200 млн рублей. Речь идет о приобретении оборудования российского производства по ставкам в размере 6% годовых, и 8% годовых для оборудования зарубежного производства. Это достаточно низкие ставки для рынка лизинга на сегодняшний день. 

Вторая программа будет реализована на территории Приморья по поручению губернатора Олега Кожемяко. На нее в бюджете края предусмотрено 20 млн рублей. Речь идет о компенсации первоначального взноса предпринимателям по лизинговым платежам. Данной мерой поддержки бизнес сможет воспользоваться с конца июня текущего года. В настоящее время проект находится на согласовании. Программа предусматривает компенсацию первоначальных платежей через отобранные лизинговые компании. Предприниматель сможет прийти и получить 20-процентную скидку на то оборудование, которое он приобретает. В первую очередь, речь идет об оборудовании, предназначенном для развития туристического бизнеса, который имеет для Приморского края приоритетное значение. Скидка будет предусмотрена для оборудования в разрезе общественного питания, химчисток, прачечных и транспорта». 

Отметим, что в Приморском крае уже сформировался первый успешный опыт реализации программы. К примеру, в прошлом году на льготных условиях ЗАО «Радуга», которая занимается производством пластмассовых плит, труб и профилей, на льготных условиях получила новое оборудование для производства нетканых геотекстильных материалов. В этом году получателем поддержки стала компания «Эксполес», которая производит материалы для деревянного домостроения.

Отметим, что расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному лизингу, является важным направлением национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото атора.

Анна МАЦОВСКАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Бизнес у моря  мсп  ПроДвижения 


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