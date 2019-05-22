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Легендагро пропишется в Приморье
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) может инвестировать до 2 млрд рублей в создание вертикально интегрированного холдинга Легендагро в Приморском крае. Проект инициирован китайской компанией Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited (JBA). Как сообщает пресс-служба ФРДВ, соответствующее соглашение на Петербургском международном форуме подписали генеральный директор Фонда Алексей ЧЕКУНКОВ и генеральный директор JBA Жэнь Цзяньчао.
JBA является совместным предприятием компаний Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа по развитию агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Agricultural Co. (одна из крупнейших в Китае сельскохозяйственных компаний с земельным банком 6 млн га), Jiusan Grain and Oil Industry Group (государственная компания по переработке соевых бобов).
Сельскохозяйственный проект, реализуемый JBA в Приморье, имеет экспортную направленность, нацелен на развитие экономического сотрудничества со странами АТР и продвижение бренда российской сельхозпродукции в Азии. С привлечением китайского капитала в регионе формируется крупный сельскохозяйственный кластер с земельным банком до 50 тыс. га для выращивания сои и кукурузы, а также возрождения рисоводства в Приморском крае. Будет построен завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. т, приобретен парк зерновозов и создан портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Общая стоимость проекта составит 9,7 млрд рублей.
В общей сложности Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей. Около 40% всех инвестиций направлены на поддержку экспортно ориентированных предприятий, передает пресс-служба Фонда.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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Наши партнерыLoading...RedTram21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
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