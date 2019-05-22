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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Акционерам ДВМП нечего распределять
Годовое собрание ДВМП состоится 20 июня в Москве.
Как говорится в сообщении компании, акционерам предложено рассмотреть вопросы избрания совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора на 2019 год, а также утвердить новую редакцию устава и положения о правлении.
В отчете ДВМП за I квартал 2019 года поясняется, что компания отложила раскрытие бухгалтерской отчетности за 2018 год и I квартал 2019 года.
«В I квартале 2019 года результаты деятельности общества полностью соответствовали тенденциям развития отрасли», - уточняет компания.
Председатель совета директоров FESCO Лейла МАММЕДЗАДЕ ранее сообщала, что выручка группы FESCO в 2018 году выросла на 35% к показателю 2017 года, примерно до $1 млрд.
Тем временем, еще одна компания из группы FESCO - ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) - сообщила, что откладывает публикацию отчетности по МСФО за 2018 год до завершения реструктуризации финансовой задолженности ДВМП.
Глава группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. Г-н Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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