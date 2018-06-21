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Воскресенье| 08 Июля, 23:03 |
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Первая серия "Пятнистой семейки-2" уже доступна для просмотра
Увидеть первую серию второго сезона «Пятнистой семейки» можно уже сейчас на сайте национального парка "Земля леопарда" и на канале "Зов тайги", сообщили "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Предыдущие 70 с лишним часов видео, снятые скрытыми камерами, рассказали нам о том, как мать героиня смогла выкормить троих леопардят, защитить их от многочисленных врагов и научить охотиться.
«Мы потеряли нашу пятнистую семейку из виду на исходе осени. Потеряли в далеко не лучший момент. Самый мелкий и слабый котенок на наших глазах умудрился поранить переднюю лапу – и мы не знаем, насколько эта рана серьезна», - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, кинорежиссер Василий Солкин.
Директор ФГБУ «Земля леопарда» Андрей Бородин также признается, что с волнением ждет новых серий «Пятнистой семейки». «Несмотря на то, что мы, сотрудники парка, имеем прямое отношение к этому фильму, даже специалистам каждая серия открывает что-то новое о жизни дальневосточных леопардов. Мы с нежным трепетом следим за судьбой Кедровки и ее детенышей, ведь рождение сразу трех котят – это уникальный случай, и остается надеяться, что с котятами все будет хорошо», - говорит директор нацпарка.
Новый сезон сериала начинается с того, что на Землю леопарда пришла холодная зима. Самое суровое и трудное время для всех обитателей тайги. А для многодетной семьи – тем более. Зимой легкая и многочисленная добыча – неуклюжие барсуки и коротконогие енотовидные собаки – залегают в спячку в глубоких норах и становятся недоступными для пятнистой кошки. В эту пору единственной добычей для леопарда остаются копытные: пятнистый олень и косуля. А эти быстроногие да ушастые вовсе не обираются добровольно становиться едой и при малейшей тревоге пулей уносятся прочь.
В первой серии нового сериала про пятнистую семейку зрителя, как и положено по законам жанра, ждут две новости: одна – хорошая, другая – не очень. Впрочем, лучше один раз увидеть. Так что приглашаем всех к экранам.
Продолжение сериала ждите каждую неделю по вторникам.
ФОТО ©ФГБУ «Земля леопарда»: Леопардесса Кедровка: кадр из фильма «Пятнистая-семейка-2»
Журнал "Дальневосточный капитал".
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