|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Августа, 01:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье на территории будущего завода СПГ обнаружены 13 стоянок древнего человека
Работы финансируются заказчиком – ООО «Газпром СПГ Владивосток», которое согласно федеральному законодательству предваряет строительные работы поисками и сохранностью стоянок древнего человека.
Тендер на эти работы выиграл Дальневосточный федеральный университет, который ведет их совместно с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.
- В настоящее время раскопки ведутся на двух археологических памятниках, хотя в районе будущей строительной площадки на сегодня насчитывается 13 стоянок и, думаю, это не последние находки, - рассказывает директор Учебно-научного музея ДВФУ, руководитель охранно-спасательных работ в Хасанском районе археолог, к.и.н. Александр ПОПОВ. – Эти две точно попадут в зону строительных работ, поэтому работы на них организованы в первую очередь.
Ученым уже удалось собрать достаточно большое количество материалов и датировать эти две стоянки. Одна из них относится к периоду раннего неолита, примерный возраст которого 4 тыс. лет, а вторая – к периоду раннего железного века – примерно 2,5 тыс. лет.
Ежегодно в Хасанском районе работает 1-2 археологические экспедиции. Здесь известно около 300 древних памятников. Их находки уникальны не только для отечественной истории, считает Александр Попов, но и для понимания истории всей Северной Писифики. Найденные в Хасанском районе археологические материалы стали источником многих диссертаций, они востребованы от Австралии до США. Здесь обнаружено единственное место на российском Тихоокеанском побережье от Тумангана до Анадыря, где обнаружены костные остатки людей, захороненных примерно 3 тыс. лет назад, которые, как надеются ученые, помогут проследить генетическую цепочку древнего заселения этих территорий.
- Мы надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с компанией «Газпром СПГ Владивосток», - говорит Александр Попов. - Совместными усилиями мы сохраним нашу историю, а все находки войдут в научные и музейные фонды. Наиболее интересные объекты будут выставлены для всеобщего обозрения в Музеях Института истории и ДВФУ, а также в музее Хасанского района Приморья.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Центральную площадь Владивостока предлагают продлить до прибрежной полосы
- Вопрос, как привлечь молодежь на Дальний Восток, обсудят на ВЭФ во Владивостоке
- LOTTE Corporation корпорация приобрела в центре Владивостока земельный участок
- В Приморье в сентябре начнет работу первый мобильный детский технопарк
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Приморье определили лучшего рейнджера
- С "лица" Владивостока уберут лишнее для расширения прогулочной зоны
- Во Владивостоке деловой центр будет перенесен в район Первой Речки
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.