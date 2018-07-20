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21 Августа 2018, 11:37 | Регион сегодня |

Во Владивостоке на линию город – остров Русский вышли более 50 автобусов

Водители автобусов не имеют права менять маршрут, курить и разговаривать по телефону, стоять на остановках более двух минут

В новом учебном году, который в ДВФУ стартует 15 сентября, студентов и преподавателей вуза на остров Русский будут доставлять пять дополнительных автобусов «MAN». Об этом сообщили на муниципальном предприятии «ВПОПАТ-1», где нашли возможность отремонтировать неисправные машины. По два немецких автобуса уже работают на маршрутах № 98Д и № 98Ц, еще один выйдет на 15-й маршрут в ближайшие дни.

«Наша задача – сделать все возможное, чтобы на маршрутах работало столько автобусов, сколько это подразумевает договор о перевозках, - рассказал директор «ВПОПАТ-1» Игорь Садов. – И особенно это актуально для маршрутов на Русский остров, куда совсем скоро пассажиропоток будет существенно увеличен. Со своей стороны стараемся отремонтировать те транспортные средства, которые по различным причинам были выведены из строя».

Кстати, еще один дополнительный автобус «Луидор» вышел несколько дней назад на маршрут № 63 «Маяк – Приморский океанариум». Его также смогли отремонтировать специалисты «ВПОПАТ-1».

Всего на линии город – остров Русский сегодня работают более 50 автобусов, это восемь городских маршрутов: № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77. В часы пик на этих маршрутах, как и на остальных городских направлениях, число пассажиров резко увеличивается и может возникать кратковременная напряженность. Как показали проверки, это время перед началом занятий (с 7.50 до 8.10) и после окончания четвертой пары (с 15 до 15.30).

В управлении транспорта подчеркивают, что в преддверии нового учебного года руководителям автотранспортных предприятий настоятельно рекомендовано привести автобусы в порядок. Они должны быть не только исправны, но и иметь надлежащий внешний вид. Но самое главное – на маршрутах должно работать необходимое количество автобусов, чтобы пассажиры не простаивали на остановках, а потом ехали в переполненных салонах. Помимо прочего, водители автобусов не имеют права менять маршрут и нарушать интервал движения, курить и разговаривать по телефону во время движения, стоять на остановках более двух минут.

Напомним, во Владивостоке идет планомерная работа по модернизации общественного транспорта. О ее необходимости не раз упоминал в своих выступлениях глава города.

«Автобусы во Владивостоке должны быть новыми, чистыми, оборудованными системами видеонаблюдения, спутникового слежения, обязательно с безналичной системой оплаты проезда, эффективно работающей системой. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд. И мы уже работаем над этим: обновляем автоматизированный диспетчерский центр, устанавливаем на автобусах систему ГЛОНАСС, разрабатываем формат единой транспортной карты, проводим конкурс на определение подрядчика для внедрения системы безналичного проезда и т. д.», - отметил Виталий Веркеенко.

Один из пунктов реформы – обновление автобусного, а также трамвайного парка. Сегодня в администрации города рассматривают такую возможность. По подсчетам специалистов, городу необходимо 200 автобусов и 10 трамваев.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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