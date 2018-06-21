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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:45 |
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В Приморском крае компания "Дальстам" расселила в Посьете молодь трепанга
Как рассказал «Дальневосточному капиталу» руководитель компании «Дальстам» Владимир ЩЕТИНИН, это контракт стал для них полной неожиданностью. «Мы подавали документы на портовый тендер, но нам отказали. В то же время, в этом году мы применили новую технологию выращивания молоди трепанга в открытых бассейнах в бухте Воевода на острове Русском. Несмотря на то, что наше хозяйство имеет не очень большую историю, нам удалось получить несколько миллионов особей молоди трепанга. Мы планировали весной расселить их на своих участках либо реализовать на рынке, когда поступило предложение от порта. Почти неделю проходил сбор молоди, ведь по условиям необходимо было предоставить среднюю навеску 0, 3 грамма. Тем не менее, мы набрали необходимый объем, он был взвешен и заактирован. Расселение проходило несколько дней, а чтобы трепанг прижился, он расселялся в водорослях анфельции. Это вид выпуска самый эффективный. Выпуск молоди контролировали сотрудники морского заповедника, представители ТИНРО - Центра, актировали представители Россрыболовства. Никаких претензий у контролирующих структур не возникло, - заявил Владимир ЩЕТИНИН.
"Дальневосточный капитал".
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