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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:45 |
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XI Международный конгресс рыбаков пройдет в Приморье
XI Международный конгресс рыбаков пройдет в Приморье с 29 по 30 сентября. Ведущие мировые эксперты определят стратегию развития рыбной отрасли в регионе, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Одиннадцатый год подряд Приморский край становится площадкой для обсуждения самых актуальных тенденций в области рыболовства.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, главная тема конгресса в этом году – государственная поддержка, как механизм развития рыбной отрасли.
«В рамках работы круглых столов планируется обсудить новые законодательные инициативы в сфере регулирования рыболовства, механизм реализации инвестиционных обязательств в судостроении и рыбопереработке, а также Дальневосточные рыбохозяйственные кластеры, их возможности и условия реализации», – отметили в ведомстве.
В работе конгресса планируют принять участие руководители ведущих рыбохозяйственных предприятий Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской, Мурманской и Московской областей, представители Германии, Канады, КНР, Норвегии, Японии, Республики Фиджи, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, рассказали "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе администрации Приморского края.
По итогам конгресса планируется определить стратегию дальнейшего развития рыбной отрасли в условиях новых правовых реалий.
Отметим, с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина срок действия договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов увеличен до 15 лет.
По словам вице-губернатора Приморья Сергей Сидоренко, долгосрочное пользование водными биоресурсами дает возможность рыбодобывающим предприятиям планировать свою деятельность на перспективу, заниматься обновлением флота.
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