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Korean Air запустила программу привилегий Excellent Boarding Pass во Владивостоке
Korean Air включила Владивосток в список рекомендованных мест для путешествий. Первыми участниками стали Приморская государственная картинная галерея, Приморский государственный музей имени Арсеньева, а также кафе и рестораны города.
В сообщении авиакомпании Korean Air говорится, что программа Excellent Boarding Pass дает возможность получить скидку и иные привилегии от партнеров Korean Air в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Австралии, США, Европейском союзе. Участниками программы являются десятки магазинов, отелей, операторов связи и музеев по всему миру, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Руководитель отдела продаж представительства Korean Air в Приморье Людмила Ткаченко сообщила, что Владивосток стал первым и пока единственным российским городом, который включен в престижную программу. По ее словам, расширение маршрутной сети с Дальним Востоком является для авиакомпании перспективной задачей при работе по российскому направлению.
«Пока наиболее активное взаимодействие среди всех городов макрорегиона налажено с Владивостоком – наши пассажиры регулярно пользуются этим направлением, поэтому мы решили включить главный город Приморья в нашу программу лояльности. Это позволит Владивостоку войти в глобальную информационную сеть, где пассажиры Korean Air смогут найти данные о городе на всех иностранных языках и рассмотреть его как направление для будущего путешествия», – отметила Людмила Ткаченко.
С января этого года владелец посадочного талона на рейс Korean Air KE 981 «Инчхон – Владивосток» в течение 30 дней с даты посадки может получить скидку в ресторанах – партнерах Excellent Boarding Pass (во Владивостоке – «Синдикат», «Огонек» и OLD FASHIONED gastrobar). Кроме того, предъявив посадочный талон, можно сократить расходы на посещение постоянных экспозиций Приморской государственной картинной галереи и музея имени В. К. Арсеньева. Как отметили в компании, в дальнейшем список рекомендованных мест может увеличиться.
Инициатор совместного проекта директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарья Гусева сообщила, что включение Владивостока в программу известной авиакомпании повышает уровень узнаваемости как города, так и всего края на международном туристическом рынке.
«Когда такая известная авиакомпания, как Korean Air начинает позиционировать Владивосток наряду с городами Сингапура, Австралии или США как место, где их пассажиры могут получить приятные бонусы и скидки на покупки и посещение туристических достопримечательностей, то это значительно повышает престиж города на международной туристической арене. Korean Air выбирают пассажиры, которые много путешествуют, ценят комфорт и определенный сервис. Для таких гостей рекомендация надежной авиакомпании очень важна, и если в списке рекомендованных мест есть Владивосток, значит, в глазах потенциальных туристов наш край будем местом, которое достойно внимания. Для нас это новый результат продвижения региона», – считает директор ТИЦ.
Отметим, в ноябре прошлого года Приморский край вошел в тройку лучших регионов России по темпам развития туризма. По итогам Всероссийского рейтинга, проведенного Министерством культуры России, край занял третью строчку, уступив первенство лишь Москве и Московской области.
Досье "Дальневосточного капитала": авиакомпания Korean Air выполняет полеты более чем в 120 городов из 43 стран мира, в том числе – на Пхукет, Бангкок, Хагатну (Гуам), Денпасар, Нячанг и Сингапур. В 2017 году бизнес-класс Korean Air был признан лучшим среди иностранных авиакомпаний по версии российской премии Skyway Service Award. Korean Air была названа лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников по версии Russian Business Travel & MICE Award и вошла в тройку лучших международных авиакомпаний по версии National Geographic Traveler Awards. В декабре 2017 года международный аэропорт Шереметьево назвал Korean Air «Лучшей азиатской авиакомпанией».
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