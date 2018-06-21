|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье амурский тигр остался жив после встречи с охотником
В субботу 21 ноября на территории охотхозяйства «Лебединое» в результате коллективной («загонной») охоты на копытных животных на одного из его участников произошло нападение тигра. При обследовании места происшествия специалисты обнаружили гильзу, а также следы крови. Со слов пострадавшего, хищник неожиданно появился перед ним на близком расстоянии и напал. В результате этого он получил травму руки и иные повреждение, которые жизни охотника не угрожают. После непродолжительной борьбы хищник ушел, а охотник сделал выстрел, по его словам, в воздух, находясь в состоянии шока. Как было на самом деле - установят специалисты охотнадзора и сотрудники полиции, работающие на месте происшествия, пишет журнал «Дальневосточный капитал» со ссылкой на пресс-службу Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр».
«Хорошо, что после встречи с тигром охотник остался жив. По данным, которые у нас имеются, самую серьезную травму, которую получил охотник – это травма руки. Характер ранения самого тигра, как оно было получено и насколько опасно, - еще предстоит выяснить. По всей видимости, у тигра были все основания для такого поведения. Тигр оказался внутри «загона» во время охоты и длительное время уходил от «загонщиков» в сторону «стрелков». В определённый момент он, возможно, понял, что находится в западне и, что называется, пошел «на прорыв», как раз в том месте, где шел пострадавший. Что в действительности спровоцировало тигра на нападение еще предстоит выяснить», - комментирует происшествие директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Может быть две основные причины для нападения тигра на человека в такой ситуации: либо тигр неожиданно увидел человека и принял его за угрозу и препятствие к «свободе», либо человек, испугавшись появления тигра, произвел выстрел, что и стало сигналом к «атаке». В любом случае, атака тигра носила демонстративный характер, в результате которой он не ставил себе цели нанести смертельные ранения человеку. Напомним, что физическая мощь здорового тигра не оставляет человеку никаких шансов в случаях, если тигр решил напасть с целью убить. При этом практически никогда тигр не нападает, если к этому его не провоцирует человек.
«Можно сделать вывод, что охотники имеют небольшой опыт охоты, иначе бы они поняли, что в этой местности находится тигр и делать «загон» нельзя. По нашим данным, охотники перед началом «загонов» обнаружили тигриный следы, но предположили, что они «старые», - рассказывает начальник департамента Владимир Васильев.
На фото: Специалисты департамента охотнадзора Примкрая и Центра «Амурский тигр» во время обследования места происшествия.
- В Приморье сносят магазины вместе с нелегальным алкоголем
- Во Владивостоке устанавливают фирменные люки с изображением Золотого моста
- В Приморье проходят испытания нового моторного катамарана Pacifico Cruise 120
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Во Владивостоке продолжается реформа общественного транспорта
- Из Приморья американский танк "Шерман" отправится в Хабаровск
- Владивостокская крепость должна стать туристической "гордостью нашего города"
- Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
- Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
-
Наши партнерыLoading...RedTram
В названии статьи исправьте ошибку.
Авторизация: