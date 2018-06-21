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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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Волонтеры Восточного экономического форума приступили к работе во Владивостоке
Волонтеры третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, начали свою работу. Первыми приступили к выполнению обязанностей волонтеры функционального блока «Аккредитация», которые занимаются выдачей аккредитационных беджей участникам и техническому персоналу Форума.
С 1 сентября к активной работе приступят волонтеры направлений «Аккредитация» и «Встречи-проводы» в аэропорте и гостиницах Владивостока. Наибольшее число функциональных блоков будет задействовано с 5 по 7 сентября.
Бóльшая часть волонтеров прошла обучение и сдала экзамены в мае и июне – во время первой волны обучения. Вторая волна завершится в Приморском крае 27 августа. Обучение будет включать три блока – это вводная лекция, лекция по деловому этикету, теоретическая лекция. 27, 28 августа пройдут экзамены, в ходе которых претенденты должны будут продемонстрировать знания о Форуме и сервисном обеспечении участников Форума, а также уровень владения иностранными языками. Обязательным условием для волонтеров является знание английского языка, знание восточных языков считается преимуществом.
По итогам вступительных испытаний волонтеры получат окончательное распределение по функциональным направлениям, таким как «Аккредитация», «Информационно-сервисные пункты», «Транспортное обслуживание», «Конгрессное обслуживание», «Работа со СМИ», «Навигация», «Встречи-проводы», «Питание», «Контроль доступа».
Волонтерам третьего Восточного экономического форума будут предоставляться трехразовое питание во время работы, современная форма, возможность бесплатного размещения в студенческих общежитиях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на о. Русский. По итогам работы возможны поощрения.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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