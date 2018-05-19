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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:30 |
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Медведев распорядился завершить строительство объектов на острове Русский
В письме на имя Медведева Ишаев отметил проблемные вопросы, требующие решения. В частности, не введены объекты Дальневосточного федерального университета на острове Русский, предусмотренные градостроительным кодексом. В настоящее время в четырех корпусах проживают 2,2 тыс. студентов и аспирантов. Имеются существенные недостатки в обеспечении пожарной и электротехнической безопасности. Нет решения по реализации проекта по обеспечению кампуса водой от городских сетей.
Водоснабжение осуществляется только от опреснительных установок, воду по заключению Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) можно использовать только для технических целей. Из трех построенных очистных сооружений канализации города Владивостока включены в работу только два с общим объемом очистки 30% от всех стоков. Южные очистные сооружения к сетям канализации вообще не подключены. Для реализации проекта в полном объеме требуется строительство 23 насосных станций и 26 км коллекторов.
Медведев, в частности, поручил Министерству регионального развития обеспечить в срок до 1 февраля 2013 года ввод в эксплуатацию всех объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский города Владивостока, за исключением лабораторного корпуса и медицинского центра. Министерству финансов, Минрегиону и Министерству экономического развития России совместно с администрацией Приморского края поручено представить предложения об объемах и источниках финансирования в 2013 году работ по строительству магистрального водовода на остров Русский. Министерству транспорта предписано исключить возможность увеличения стоимости строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный после ввода указанного объекта в эксплуатацию.
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