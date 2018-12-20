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Время ожидания в очереди на регистрацию в аэропорту Владивостока составляет не более 20 минут
Международный аэропорт Владивосток сообщает об итогах работы по повышению уровня качества обслуживания, применяемых методиках и совершенствования сервиса аэропортового комплекса. Ключевыми улучшениями стали сокращение времени ожидания в очереди на регистрацию и на досмотровые процедуры.
Международный аэропорт Владивосток ведет последовательную работу по совершенствованию качества обслуживания пассажиров. Система мониторинга качества, которую используют в своей работе сотрудники аэропорта, позволяет не только выявить слабые места в обслуживании пассажиров, но и не допустить снижение уровня сервиса.
Одним из эффективных мероприятий контроля качества является опрос пассажиров по методике ASQ (Airport Service Quality) Международного совета аэропортов (ACI), который позволяет оценить уровень удовлетворенности пассажиров и определить наиболее критические зоны обслуживания. Опросы проводят специалисты службы авиационных перевозок на четырех языках – русском, английском, корейском и китайском. Достигнутый показатель по общей удовлетворенности пассажиров уровнем аэропортового обслуживания в 2018 году составил 3,74 балла. Активная работа ведется по программе «Тайный пассажир» - это мониторинг качества обслуживания и сервиса глазами реального пассажира, который он предоставляет в виде информационных отчетов. В этом году аэропорт дважды планирует провести опросы представительств авиакомпаний.
Также на постоянной основе проводятся замеры времени технологических процессов APTM. С июля 2017 года такие мониторинги стали проводиться на входных группах, регистрации, паспортном контроле и предполетном досмотре. Замеры показали качественные изменения. Например, время ожидания в очереди на регистрацию сократилось на 33 % по сравнению с 2017 годом и составляет не более 20 минут, также уменьшилось время прохождения самой регистрации на 30 секунд, а ожидание в очереди на предполетный досмотр теперь составляет в среднем 34 секунды.
Значительный объём информации аэропорт получает от клиентов аэропорта, поступающих через сайт и книги отзывов и предложений. По каждому факту, отраженному в отзыве, проводиться служебная проверка и прорабатывается план мероприятий по устранению причин, повлекших снижение уровня качества обслуживания.
Особую роль в оценке качества услуг играет работа сотрудников аэропорта. В этом году планируется продолжить проведение внутренних аудитов подразделений по обеспечению безопасности и выполнения технологических процедур обслуживания. Проверки будут направлены на определение неправильных действий при обслуживании пассажиров, контроль за соблюдением персоналом авиапредприятия инструкций, технологий и стандартов обслуживания для устранения ошибок, и совершенствования процессов.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Владивосток образован в 1932 году. Является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались более 2,6 млн человек. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории «Аэропорт с пассажиропотоком до 4 млн пассажиров». Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA.
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