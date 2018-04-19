|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Апреля, 10:38 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новые тренды молодёжного туризма обсудят участники ТТФ-2018 в Приморье
Как сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, мероприятие организовали ведущие вузы Приморья – Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Участники молодежного конгресса обсудят новые тренды в развитии молодежного туризма, молодежные инициативы, цифровые технологии в туризме, волонтерский туризм.
«Организаторы мероприятия хотят развить тему вовлеченности молодых людей в реализацию широкого спектра туристских или околотуристских проектов – от производства сувенирной продукции и проведения экскурсий до организации средств размещения гостей края. В Приморье открывается большое количество хостелов, это капиталоемкий бизнес. Основными инвесторами в этой области являются энергичные молодые предприниматели. Например, совсем недавно в центре Владивостока началась реконструкция здания для капсульного отеля», – рассказал Константин Шестаков.
Кроме того, в рамках конгресса запланировано проведение форсайт-сессии «Международный туризм – 2030» и мастер-класса.
Содержательные результаты работы конгресса будут включены в итоговую резолюцию IV Тихоокеанского туристского форума.
Напомним, четвертый Тихоокеанский туристский форум пройдет с 17 по 20 мая 2018 года на площадке Дальневосточного федерального университета. 17, 18 и 19 мая в кампусе вуза состоятся мероприятия деловой программы ТТФ, объединенной с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. 18, 19 и 20 мая будет организована профессиональная туристская выставка PITE, а 19 и 20 мая на Набережной университета жителей и гостей Владивостока соберет городской праздник «День путешественника». Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.
- В Приморье объединит новый лозунг - "Мир, труд, мидии!"
- Корпорация развития Дальнего Востока презентовала возможности ТОР и СПВ делегации из Китая
- Новые тренды молодёжного туризма обсудят участники ТТФ-2018 в Приморье
- По всему Приморью пройдут "Бессмертные полки"
- В Приморье возведут спортивный комплекс международного уровня
- ТОР в Приморье расширят под вьетнамский проект
- Торговый Дом товаров из КНДР откроют на территории Свободного порта Владивосток
- В Приморском крае планируется создание дальневосточной круизной линии
- Жители Владивостока переходят на легальную сдачу жилья в аренду
- Во Владивостоке на ВЭФ–2018 ожидается подписание инвестиционных соглашений стоимостью 3,5 трлн рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.