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В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" открыт Нарвинский тоннель

В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" 26 марта торжественно открыт Нарвинский тоннель, построенный на трассе Раздольное-Хасан в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда.

Теперь звери, обитающие в национальном парке «Земля леопарда» по разным сторонам дороги Раздольное – Хасан, смогут пересекать эту оживленную автотрассу по верху Нарвинского перевала, в то время как автомашины промчатся по тоннелю, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Амурского филиала  WWF России.

В торжественном открытии тоннеля приняли участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, Полномочный представитель Президента РФ в ДФО, заместитель председателя Правительства Юрий Трутнев и руководитель Администрации Президента России Сергей Иванов, председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды».

«С помощью тоннеля, с одной стороны, облегчим жизнь автомобилистам, а с другой стороны, так как автодорога проходит сквозь нацпарк «Земля леопарда», дадим возможность диким животным, спокойно ее пересекать, ходить своими историческими маршрутами, - сказал на открытии тоннеля Сергей Иванов. - Я хочу от всей души поблагодарить Юрия Петровича Трутнева, который стоял у истоков этого проекта. Он, как министр по природным ресурсам, всячески его поддерживал. А также выразить благодарность губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому».


 

Юные экологи  Хасанского района  стали участниками открытия тоннеля. Фото Елены Старостиной.

WWF России был одной из организаций, активно участвующей с 2007 года в обсуждении природоохранной составляющей развития автомобильной трассы Раздольное-Хасан. Проблема состояла в том, что в связи с реконструкцией автодороги, необходимой для экономического развития Юго-Западного Приморья, возрастала угроза фрагментации последнего участка местообитаний дальневосточного леопарда, единственная в мире популяция которого на тот период насчитывала всего порядка 30-35 особей. При этом дорога отсекает участки площадью около тысячи квадратных километров, или примерно 20-25% оставшегося ареала этого краснокнижного вида. На отрезке от реки Амбы до реки Поймы дорога пересекала федеральный заказник «Барсовый» (в 2013 году вошедший в нацпарк «Земля леопарда»), и проходила по границе заповедника «Кедровая падь».


 

Юрий Дарман с Юрием Трутневым на открытии тоннеля. Фото Елены Старостиной.

«Фрагментация ареала – одна из самых серьезных угроз последней популяции дальневосточного леопарда. За последние годы на автотрассе Раздольное-Хасан погибли 3 тигра и леопард Меамур. В 2007 году по рекомендации WWF России в порядке эксперимента Примавтодор построил под дорожным полотном 3 подземных перехода для диких животных, - говорит Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, к.б.н., Заслуженный эколог РФ, - WWF России также подготовил предложения по строительству тоннеля под Нарвинским перевалом и мостов-переходов на Сухановском, Безверховском и Занадворовском перевалах. Никто не верил в реальность этих планов, но благодаря личной поддержке Сергея Иванова и Юрия Трутнева, Нарвинский тоннель стал первым надземным переходом для тигров и леопардов над этой оживленной трассой. А значит, у леопарда есть шанс, что его интересы будут и впредь учитываться при инфраструктурном развитии Юго-Западного Приморья – важнейшего участка «Шелкового пути Китая».

Помимо надземных виадуков для диких животных, которые должны продолжить систему безопасности диких животных при пересечении автодороги, как считает WWF России, в местах звериных переходов необходимо установить специальные аншлаги «Осторожно, дикие животные», ограничивающие скорость движения автомобилистов.

ВИДЕО: "Зов тайги" - это дальневосточный канал о тайнах нашей дикой природы.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: дальневосточный леопард  Нарвинский тоннель  wwf  Земля леопарда 


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