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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Марта, 03:00 |
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МФЦ Приморья будут работать по-новому по 30 госуслугам
Определён перечень госуслуг, которые с 30 марта 2018 можно получить одновременно по комплексному запросу в МФЦ, сообщается на сайте администрации Владивостока.
Правительство РФ утвердило перечень госуслуг предоставляемых многофункциональными центрами (МФЦ) на основании комплексного запроса (распоряжение от 19.02.2018 № 260-р). Перечень создан на основании требования п.13 ст.15.1 закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Возможность предоставления нескольких госуслуг в МФЦ при однократном обращении заявителя установлена ст.15.1 закона № 210-ФЗ. Правила ст.15.1 введены законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ и вступают в силу с 30.03.2018.
В перечень вошли 30 госуслуг, в том числе:
предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физлица и юрлица;
приём и учёт уведомлений о начале осуществления юрлицами и ИП отдельных видов работ и услуг;
предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
выдача справок о наличии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования;
предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
Как отмечается на сайте Кабмина, документ позволит реализовать один из главных принципов "одного окна" – однократное обращение заявителя, а также способствовать повышению качества предоставления услуг через МФЦ, сокращению времени на их получение и финансовых издержек.
С 30 марта эти услуги можно получить комплексно в любом их сочетании по одному запросу в МФЦ. В этом случае МФЦ направит в соответствующие органы все необходимые для предоставления госуслуг заявления. При этом составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не потребуется, что позволит сэкономить время, а, следовательно, и деньги.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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