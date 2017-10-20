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28 Октября 2017, 15:27 | Регион сегодня |

Тайваньские туроператоры проявляют большой интерес к Приморью

С начала года Приморский край посетили уже почти 520 тысяч иностранных гостей

Приморский Туристско-информационный центр представляет туристические возможности региона на крупной международной выставке Taipei International Travel Expo (ITF), которая проходит на острове Тайвань с 27 по 30 октября. Помимо продвижения турпотенциала в рамках объединенного стенда Ростуризма, ТИЦ примет участие в выездной сессии по продвижению туристского потенциала Russian Tourism Road Show.

Как рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, тайваньские туроператоры проявляют большой интерес к турпродуктам Приморского края.

«Ежегодно мы изучаем рейтинг конгрессно-выставочных мероприятий туристической направленности и выбираем наиболее масштабные из них, чтобы захватить большую аудиторию. В этом году одной из таких площадок впервые стал Тайвань. Кроме того, мероприятие вызвало большой интерес у приморского туристского экспертного сообщества, поскольку туроператоры Тайваня многократно обращались к нам с просьбой предоставить информацию о туризме в Приморье. Мы решили перейти от частного к общему и презентовать себя в Тайбэе. Тем самым мы показываем, что также заинтересованы в сотрудничестве и нацелены на развитие партнерских отношений и обмен туристическими потоками», – отметил глава департамента.

По словам директора Туристско-информационного центра Приморья Дарьи Гусевой, несмотря на то, что по формату выставка отличается от других подобных мероприятий в Азии, предложения региона вписываются в общую концепцию экспозиции и вызывают интерес со стороны ее участников.

«Приморье впервые представлено на данной выставке. Специфика подачи продукта здесь особенная: продвигается не туристическое направление и имидж территории в целом, а скорее делается акцент на конкретные турпродукты. То есть можно не просто узнать информацию о какой-либо территории, но сразу спланировать свой отдых, узнав всё вплоть до стоимости путевки. Мы также подготовили свои предложения», – рассказала она.

Так, сотрудники ТИЦ и приморских турфирм представят на выставке классический набор полиграфической продукции с информацией о гастрономических и экологических турах, обзорных экскурсиях по Владивостоку и маршрутах, разработанных в рамках проекта «Восточное кольцо России». Примечательно, что в буклетах на китайском языке напечатаны QR-коды, с которых потенциальные туристы из азиатских стран считывают информацию через популярные социальные сети WeChat и Weibo и могут уже напрямую связаться с туроператором из России, чтобы организовать поездку.

Также особое внимание в рамках выставки будет уделено продвижению событийных мероприятий, многие из которых уже стали международными и полюбились в том числе тайванцам: дрифт-битве Pacific D1 Primring GrandPrix, международному джазовому фестивалю, фестивалю «Мариинский» и другим.

Кроме того, ТИЦ представит зарубежным путешественникам на Тайване самые интересные и популярные места отдыха в Приморье, обязательные для посещения: Дальневосточный морской заповедник, Владивостокскую крепость, гору Пидан, исторический парк «Изумрудная долина», Сафари-парк, первый гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal в интегрированном развлекательном курорте «Приморье», национальный парк «Земля Леопарда», спортивно-технический комплекс «PrimRing», «Парк Дракона» и Приморскую сцену Мариинского театра, Приморский Океанариум и другие.

По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, участие приморского туристского сообщества в зарубежных конгрессно-выставочных мероприятиях имеет большое значение для продвижения туристического потенциала Приморья на международном туристическом рынке. Грамотная самопрезентация региона создает имидж благоприятной туристической дестинации и положительно влияет на рост турпотока в край, уверен эксперт.

Напомним, с начала этого года Приморский край посетили уже почти 520 тысяч иностранных гостей, что на 15% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наиболее яркую динамику продемонстрировал туристский поток из Японии – с января по сентябрь Приморье посетили 15,4 тысячи гостей из этой страны, прирост – 124%. Также впечатляющий рост показало южнокорейское направление. По итогам третьего квартала в Приморье въехало чуть больше 74 тысяч жителей этого государства, прирост – более 80%. Но самым многочисленным, безусловно, остается въездной туристский поток из Китайской Народной Республики. По итогам девяти месяцев с регионом познакомились более 350 тысяч граждан из Поднебесной.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Приморье  тиц 


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