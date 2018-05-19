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В Приморье готовится акция по спасению малых рек "Чистым рекам - чистые берега"
Приморский край рассматривается организаторами как один из потенциально активных регионов для проведения мероприятия. Приморские реки - под угрозой! Живописные уголки природы превращаются в большую помойку. Для решения данной проблемы необходимо объединение усилий всех уровней власти и гражданского общества, включая меры по повышению экологической культуры населения.
Основной идеей акции является не только очистка рек от мусора, а возможность максимально широко показать людям, что нельзя относиться к природе так бездумно, как они это делают. Показать, что наши реки могут быть красивыми и чистыми. Быть может, люди увидят, как здесь чисто, и у них уже не поднимется рука бросить здесь бутылки, стаканчики, упаковки от продуктов.
Акция пройдет на двух водных объектах г. Владивостока:
1. Водоем "Соленая протока" в р-не улиц Мечникова и Зеленая и на территории бывшего п/л «Березка»;
2. Р. Вторая речка в р-не улицы Бородинская.
Дата проведения - 31.05.2014 г., время начала акции - 10-30.
Количество участников – от 45 человек на каждый объект.
Сбор участников:
1. По объекту «Соленая протока» - в 09:45 на остановке в районе школы № 44 № 62 по ул. Зеленая
2. По объекту «Вторая речка» - в 09:45 на остановке общественного транспорта «Парк Победы».
По прибытии участников на места сбора – организационные мероприятия по распределению объектов действий между группами участников, инструктаж по технике безопасности, раздача вспомогательного инвентаря.
10:30 – 12:30 Уборка мусора по обозначенным объектам, его пакетирование, складирование мусора на накопительных площадках, обозначенных при проведении организационных мероприятиях
12:30 – 13:30 Погрузка мусора на мусоровозы, отправка на объект размещения отходов МУП «Спецзавод № 1».
- На водном объекте в Хасанском районе (по согласованию с администрацией Хасанского муниципального района 29.05.14 г.):
Дата проведения - 31.05.2014 г., время начала акции - 10-30.
Количество участников – до 35 человек на объект.
Сбор участников:
Центральная площадь пгт. Славянка Хасанского района – в 09:45.
По прибытии участников на места сбора – организационные мероприятия по распределению объектов действий между группами участников, инструктаж по технике безопасности, раздача вспомогательного инвентаря.
10:30 – 12:30 Уборка мусора по обозначенному объекту, его пакетирование, складирование мусора на накопительных площадках, обозначенных при проведении организационных мероприятиях
12:30 – 13:30 Погрузка мусора на мусоровозы, отправка на объект размещения отходов ООО «Базис» (п. Славянка).
Акция состоится в любую погоду, кроме сильного дождя и сильного ветра, не позволяющим добраться до места проведения акции.
Организаторы и участники акции:
Организаторы:
- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП), ответственное лицо Суханова Е.Е. тел. (812) 334 03 30;
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, ответственные лица – и.о. директора департамента Почекунин Алексей Сергеевич, тел. (423) 221 53 66, заместитель директора департамента Тюменев Альтаир Александрович, тел. (423) 221 53 53;
- Молодежное правительство Приморского края, ответственное лицо – Синева Елена, тел. 924 335 35 31
Со-организаторы (участники):
– Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока, контактное лицо Федорец Наталья Владимировна тел. 2-614-279 (тел./факс);
- Биолого-почвенный институт ДВО РАН, контактное лицо Вшивкова Татьяна Сергеевна, тел. 8-924-2408-457
- Дальневосточная межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный Крест», тел. 8-908-986-6734
- Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, контактное лицо – Синева Елена, тел. 924 335 35 31
- Некоммерческое партнерство «Чистое Приморье», генеральный директор Начесов Юрий Евгеньевич, тел.: +7 908 993 96 93
- ООО «Газпром СПГ Владивосток», контактное лицо Тимошенко Юлия, тел. + 914 067 52 65
- ООО «Золотарь», генеральный директор Кушнирчук Жанна Дмитриевна, тел. 2-747-747
- ООО «ГМК», генеральный директор Хамазин Евгений Михайлович, тел. 2-534-946
- ООО «Русская полимерная компания», генеральный директор Фисенко Александр Сергеевич, тел. (423) 243-31-50
- ООО «Базис», генеральный директор Бренчагов Максим Николаевич, тел. 8 914 665 67 17
- Приморское региональное отделение Общественной организации «Российская Зеленая Лига», контактное лицо Изергин В.Л., тел. 8 914 702 17 21
Также в акции примут участие экологические отряды образовательных учреждений города Владивостока и Приморского края.
Придавая большое значение воспитанию бережного отношения к воде у подрастающего поколения организаторы приглашают к участию в акции всех неравнодушных к экологическому состоянию окружающей нас среды, к чистоте нашего города и края!
Журнал "Дальневосточный капитал".
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