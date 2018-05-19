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29 Мая 2014, 18:09 | Регион сегодня

В Приморье готовится акция по спасению малых рек "Чистым рекам - чистые берега"

31 мая в Приморском крае пройдет широкомасштабная экологическая акция, приуроченная к Единым дням действий в защиту малых рек и водоемов на территории всех субъектов Российской Федерации, и в частности на территории Приморья. Данная акция реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах".

Приморский край рассматривается организаторами как один из потенциально активных регионов для проведения мероприятия. Приморские реки - под угрозой! Живописные уголки природы превращаются в большую помойку. Для решения данной проблемы необходимо  объединение усилий всех уровней власти и гражданского общества, включая меры по повышению экологической культуры населения. 

Основной идеей акции является не только очистка рек  от мусора, а возможность максимально широко показать людям, что нельзя относиться к природе так бездумно, как они это делают. Показать, что наши реки могут быть красивыми и чистыми. Быть может, люди увидят, как здесь чисто, и у них уже не поднимется рука бросить здесь бутылки, стаканчики, упаковки от продуктов. 

Акция пройдет на двух водных объектах г. Владивостока:

1. Водоем "Соленая протока" в р-не улиц Мечникова и Зеленая и на территории бывшего п/л «Березка»; 

2. Р. Вторая речка в р-не улицы Бородинская.

Дата проведения - 31.05.2014 г., время начала акции - 10-30. 

Количество участников – от 45 человек на каждый объект.

Сбор участников

1. По объекту «Соленая протока» - в 09:45 на остановке в районе школы № 44 № 62 по ул. Зеленая 

2. По объекту «Вторая речка» - в 09:45 на остановке общественного транспорта «Парк Победы». 

По прибытии участников на места сбора – организационные мероприятия по распределению объектов действий между группами участников, инструктаж по технике безопасности, раздача вспомогательного инвентаря. 

10:30 – 12:30 Уборка мусора по обозначенным объектам, его пакетирование, складирование мусора на накопительных площадках, обозначенных при проведении организационных мероприятиях 

12:30 – 13:30 Погрузка мусора на мусоровозы, отправка на объект размещения отходов МУП «Спецзавод № 1».

- На водном объекте в Хасанском районе (по согласованию с администрацией Хасанского муниципального района 29.05.14 г.):

Дата проведения - 31.05.2014 г., время начала акции - 10-30. 

Количество участников – до 35 человек на объект.

Сбор участников: 

Центральная площадь пгт. Славянка Хасанского района – в 09:45.

По прибытии участников на места сбора – организационные мероприятия по распределению объектов действий между группами участников, инструктаж по технике безопасности, раздача вспомогательного инвентаря. 

10:30 – 12:30 Уборка мусора по обозначенному объекту, его пакетирование, складирование мусора на накопительных площадках, обозначенных при проведении организационных мероприятиях 

12:30 – 13:30 Погрузка мусора на мусоровозы, отправка на объект размещения отходов ООО «Базис» (п. Славянка).

Акция состоится в любую погоду, кроме сильного дождя и сильного ветра, не позволяющим добраться до места проведения акции.

Организаторы и участники акции:

Организаторы: 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП), ответственное лицо Суханова Е.Е. тел. (812) 334 03 30; 

- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, ответственные лица – и.о. директора департамента Почекунин Алексей Сергеевич, тел. (423) 221 53 66, заместитель директора департамента Тюменев Альтаир Александрович, тел. (423) 221 53 53; 

- Молодежное правительство Приморского края, ответственное лицо – Синева Елена, тел. 924 335 35 31

Со-организаторы (участники): 

– Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока, контактное лицо Федорец Наталья Владимировна тел. 2-614-279 (тел./факс); 

- Биолого-почвенный институт ДВО РАН, контактное лицо Вшивкова Татьяна Сергеевна, тел. 8-924-2408-457 

- Дальневосточная межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный Крест», тел. 8-908-986-6734 

- Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, контактное лицо – Синева Елена, тел. 924 335 35 31 

- Некоммерческое партнерство «Чистое Приморье», генеральный директор Начесов Юрий Евгеньевич, тел.: +7 908 993 96 93 

- ООО «Газпром СПГ Владивосток», контактное лицо Тимошенко Юлия, тел. + 914 067 52 65 

- ООО «Золотарь», генеральный директор Кушнирчук Жанна Дмитриевна, тел. 2-747-747 

- ООО «ГМК», генеральный директор Хамазин Евгений Михайлович, тел. 2-534-946 

- ООО «Русская полимерная компания», генеральный директор Фисенко Александр Сергеевич, тел. (423) 243-31-50 

- ООО «Базис», генеральный директор Бренчагов Максим Николаевич, тел. 8 914 665 67 17 

- Приморское региональное отделение Общественной организации «Российская Зеленая Лига», контактное лицо Изергин В.Л., тел. 8 914 702 17 21

Также в акции примут участие экологические отряды образовательных учреждений города Владивостока и Приморского края. 

Придавая большое значение воспитанию бережного отношения к воде у подрастающего поколения организаторы приглашают к участию в акции всех неравнодушных к экологическому состоянию окружающей нас среды, к чистоте нашего города и края!

Журнал "Дальневосточный капитал". ​ 

 

Теги: ГМК  Газпром СПГ Владивосток  акция  Золотарь  Газпром  экология 


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