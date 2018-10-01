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В Приморье национальный парк "Бикин" приступил к работе

Положение о национальном парке "Бикин" вступило в силу. Парка создан в ноябре 2015 года в Приморье при активном участии Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

20 сентября вступило в силу Положение о национальном парке «Бикин», учитывающее все предложения по правам коренных малочисленных народов, а также назначен директор, предложенный самими общинами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

История создания национального парка в бассейне Бикина полна драматической борьбы самых разных сил. Свои интересы здесь имели лесопромышленники и золотодобытчики, владельцы элитных охотничье-рыболовных баз и вертолетов, любители бесконтрольно порыбачить и пострелять. Но главными действующими лицами были и остаются последние из удэге, которые без этих лесов просто не смогут выжить. Четверть века борьбы привели к компромиссному решению – национальный парк призван соблюсти баланс охраны природы и поддержания традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Это требование было напрямую закреплено в Списке поручений Президента РФ. Однако многие жители Красного Яра не поверили обещаниям ни Президента, ни губернатора Приморья.

И вот Положение о национальном парке вступило в силу. И теперь все могут убедиться – Минприроды России включило в документ все предложения, разработанные инициативной группой коренных малочисленных народов при поддержке Всемирного фонда дикой природы и Администрации Приморского края. Впервые в России в основной документ национального парка вошли положения, ставящие задачу не только охраны природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и обеспечения их прав на со-управление территорией.

В соответствии с Положением коренные малочисленные народы могут осуществлять свою традиционную хозяйственную деятельность и вести традиционный образ жизни в зонах традиционного экстенсивного природопользования, рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения на общей площади около 8 тысяч квадратных километров (5% территории Приморского края!). Причем уменьшение площади зоны традиционного экстенсивного природопользования не допускается ни при каких обстоятельствах.

Удэге не только беспрепятственно и безвозмездно могут осуществлять свои традиционные промыслы: охоту, рыболовство, заготовку дикоросов и другие, но и возводить строения и сооружения, избушки, бараки и охотничьи путики и для этих целей заготавливать здесь древесину. Перемещение, остановка, ночлег для них так же не ограничивается. Местному населению, проживающему в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка (поселок Охотничий), гражданам, проживающим в селах Красный Яр, Олон, Соболиное, Ясеневое и их близким родственникам (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители, подопечные) разрешено пребывать на территории национального парка (за исключением заповедной и особо охраняемой зоны) без какого либо разрешения и, соответственно, бесплатно.

Для эффективной реализации прав коренных малочисленных народов из их представителей Уставом дирекции национального парка предусмотрено создание специального совета. Причем его председатель по должности становится заместителем директора, как раз отвечающим за организацию традиционного природопользования. У Совета самые широкие полномочия по распределению и закреплению охотничьих участков, определению квот на добычу животных и заготовку дикоросов, определению «священных» урочищ и выбор мест для создания инфраструктуры аборигенного туризма. Положение дает право охотникам участвовать и в охране территории ООПТ на своих участках.

Одновременно с вводом в действие Положения Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации издал приказ о назначении на должность директора национального парка Алексея Кудрявцева – кандидатуры, предложенной главой общины «Тигр» Владимиром Ширко и инициативной группой жителей поселка Красный Яр.

 


 

Юрий Дарман в экспедиции на Бикине. Фото Светланы Титовой WWF России.

«Алексей Викторович Кудрявцев приехал в Красный Яр сразу после окончания факультета охотоведения в Иркутске. Он уже больше десяти лет работает главным охотоведом общины «Тигр», породнился в прямом смысле с удэгейским народом. Администрация Президента России оказало огромное доверие удэгейцам, выбрав его среди других, может быть даже более опытных администраторов, - комментирует Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ. - И теперь дело за самими жителями Красного Яра – поддержать своего директора, помочь ему выстроить работу в интересах развития традиционного природопользования, направить лучших своих представителей на ключевые посты в отделы охраны, туризма и экологического просвещения».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Бикин  нацпарк 


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