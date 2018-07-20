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Суббота| 21 Июля, 04:02 |
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Во Владивостоке начал работу экологический форум "Природа без границ"
Ежегодный форум "Природа без границ" стал крупнейшей на Дальнем Востоке коммуникативной площадкой для обсуждения экологических проблем не только России, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он собирает широкой круг представителей власти, науки, бизнеса, общественности и проходит под патронажем губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.
Основная тема форума в 2015 году - сохранение благоприятной среды обитания человека, животного и растительного мира в условиях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Амурский филиал WWF России на форуме поделиться опытом взаимодействия с заповедниками и национальными парками в сфере экологического туризма. Огромный интерес к Дальнему Востоку дает новый импульс развитию этого направления деятельности ООПТ.
«У Всемирного фонда дикой природы (WWF) накоплен немалый опыт работы с особо охраняемыми природными территориями. За 20 лет при поддержке WWF в Амурском экорегионе создано 5,5 млн га ООПТ. Более 10 лет назад мы начали помогать заповедникам развивать экологический туризм на их территориях, оказав финансовую поддержку. Лазовский, Комсомольский, Большехехцирский и Хинганский заповедники построили летние базы отдыха и стали принимать туристов. Больше возможностей для путешествий и активного отдыха дают национальные парки «Зов тигра», «Земля Леопарда», «Анюйский», «Удэгейская легенда», созданные при нашем участии. Они получили от фонда стартовую поддержку в виде визит-центров и работают по привлечению туристов», - комментирует Светлана Титова, координатор программы по ООПТ Амурского филиала WWF России.
Участники форума обсудят актуальные вопросы: человек и окружающая среда, особо охраняемые природные территории, экологическая безопасность морей, международное экологическое сотрудничество. Отдельная секция будет посвящена роли общественных и волонтерских организаций в реализации экологических проектов.
Форум "Природа без границ" проходит при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде.
На фото: Этнодеревня Алима в Анюйском нацпарке построена при поддержке WWF. Это излюбленное место для школьников и туристов. Фото Анюйский нацпарк.
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