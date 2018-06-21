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30 Июля 2014, 17:23 | Регион сегодня

В Сихотэ-Алинском заповеднике студенческий отряд "Тигр" подарил полосатой красавице имя

Студенческий отряд "Тигр", ведущий благоустройство экологической тропы на территории Сихотэ-Алинского заповедника, подготовил подарок безымянной тигрице к Международному Дню Тигра, который отмечался 29 июля. Анна Савельевна – так теперь будут величать полосатую красавицу.

Студенты решили назвать тигрицу, которая прославилась тем, что подарила заповеднику несколько потомств, в честь первой в СССР женщины, удостоенной почетного звания «Мать-героиня».

Две недели назад студенты получили ответственное задание от сотрудников заповедника – дать имя тигрице, попавшей под наблюдение ученых еще восемь лет назад, но до сих пор остававшейся безымянной.

- Мы решили увековечить имя Анны Савельевны Алексахиной, - рассказывает автор патриотичной идеи студент Алексей Шашенок. – Эта женщина родила и воспитала 12 детей (десять сыновей и двух дочерей). Во время Великой Отечественной войны восемь её сыновей ушли на фронт, четверо из них погибли. Наша тигрица Анна Савельевна – тоже мама-героиня.

Учет тигров на территории заповедника начался еще в 60-е годы, когда метод фотоловушек ещё не применялся. А идея называть тигров по именам возникла более 20 лет назад.

- Неудобно называть величественную кошку какими-то позывными вроде ПТ1 или Тигр-2, - комментирует Анна Мухачева, научный сотрудник Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, шесть занимающаяся изучением тигров в естественной среде. – Научные сотрудники решили давать им русские имена, так как это намного удобнее, особенно если речь идет об экопросвещении, рассказах о жизни тигров. Даже в научной статье не хочется ставить аббревиатуру ПТ (обозначение вида пантеротигрис) и номер. Куда лучше - тигр Мурзик, тигрица Варвара. Ведь когда мы за ними наблюдаем, чувствуем причастность к их жизни.

Пока сотрудники заповедника продолжают изучать амурских кошек, в урочище Благодатном, посещаемом как полосами хищниками, так и туристами,  продолжается благоустройство экологической тропы «Мыс Северный». 

- Модернизация тропы «Мыс Северный» студентами отряда «Тигр», организованного АНО «Амурский тигр», рассчитана на два месяца напряженной работы, - поясняет Наталья Иванова, бригадир отряда и специалист по строительству экологических троп из организации «Большая Байкальская Тропа». – По времени мы приблизились к середине проекта. Но объем работ сегодня выполнен более чем на 60%. Всё самое сложное уже позади. За последнюю неделю ребята, набравшись опыта, совершили прорыв в работе. Сейчас проведены засыпка полотна тропы щебнем на 750 м, обустройство смотровой площадки на мысе, построен лестничный спуск к морю возле ручья Сухого и завершены  работы с подъемом на мысе Северный, проведена сборка и покраска двух туалетов. Кроме того, парни героически перенесли на своих плечах от места доставки материалов до места работы около 180 бревен и доски для настилов. Всё это им пришлось переносить вручную, так как после дождя почва была бы сильно повреждена при использовании техники. Помимо прочего, полностью готово около 50 метров полотна деревянного настила на мостах и болотистых участках тропы.

В августе студенческий отряд перейдет в режим самоуправления. Специалисты Большой Байкальской тропы передали достаточный объем знаний и навыков, чтобы студенты справились с оставшимся объемом работы самостоятельно.

Напомним, что основные функции строящейся экологической тропы - природоохранная и образовательная. Студенческий отряд "Тигр", организованный АНО "Центр "Амурский тигр" вносит вклад в сохранении уникальной природы Сихотэ-Алинского заповедника, в том числе амурского тигра. Вахта студентов продлится до конца августа.

Журнал "Дальневосточный капитал". ​ 

 

Теги: заповедник  тигр 


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