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Во Владивостоке к юбилею Сергея Довлатова издан уникальный фотоальбом Нины Аловерт
3 сентября исполняется 75 лет со дня рождения Сергея Довлатова – одного из самых популярных и читаемых русских писателей. К этой дате во Владивостоке издан фотоальбом «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт». Презентация этого уникального издания пройдет 5 сентября в 17.00 в галерее «Арка», пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Издание фотоальбома стало возможным благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке, местного журналистского сообщества и русско-американского фотографа Нины Аловерт, которую называют «летописцем русской культуры за рубежом».
Сергей Довлатов в Нью-Йорке. Редакция газеты "Новый американец". 1980 г. Фото Нины Аловерт.
Нина Аловерт фотографировала Сергея Довлатова на протяжении многих лет их дружбы и работы в США. Сегодня ее снимками проиллюстрированы десятки книг о Довлатове, причем, часто - без разрешения автора. Выпущенный во Владивостоке альбом – это первое издание лучших снимков Нины Аловерт, рассказывающих о жизни писателя в Америке в 1979-1987 гг., рассказали "Дальневосточному капиталу" в Генконсульстве США во Владивостоке.
134 уникальные фотографии с комментариями автора создают настоящую «летопись эпохи». Это повествование о жизни Сергея Довлатова в один из самых интересных и продуктивных периодов его творчества, а также о людях, входивших в круг общения писателя, хранивших и создававших русскую культуру за рубежом. В объектив Нины Аловерт попадали такие звезды русской эмиграции как Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Виктор Некрасов, Андрей Синявский, Олег Целков, Ефим Эткинд, Андрей Хвостенко и другие.
«Когда человек попадает в нужное время в нужное место, он встречает нужных людей и начинается судьба, – так объясняет Нина Аловерт историю издания фотоальбома во Владивостоке. – Саша Корбут, выпускник журфака Дальневосточного госуниверситета, сделал со мной в Нью-Йорке интервью и послал его своему бывшему преподавателю, который работает в Генконсульстве США. Консульство заинтересовалось и организовало осенью 2015 года в местной галерее «Арка» выставку моих фотографий, среди которых были и снимки Довлатова. Вспомнили, что его дед и отец жили во Владивостоке… И когда я начала искать возможность для издания фотоальбома к 75-летию Довлатова, именно Генконсульство США во Владивостоке с энтузиазмом поддержало мою идею».
Нина Аловерт на открытии своей выставки "Друзей моих прекрасные черты" во Владивостоке в 2015 году. Фото предоставлено Генконсульством США во Владивостоке.
«Довлатов традиционно принадлежит двум городам – Санкт-Петербургу и Нью-Йорку, и мы очень гордимся, что сумели нанести на эту карту и Владивосток, - говорит Эрик Пагнер, консул по вопросам печати культуры и образования Генерального консульства США во Владивостоке. – Этот проект никогда бы не состоялся, если бы его не поддержало местное журналистское сообщество. Журналисты Марина Божко, Андрей Островский, Василий Авченко, директор типографии «ПСП» Сергей Лукьянов, их коллеги и работники консульства вложили своё время, талант и душу в книгу, которая издана в рекордно короткие сроки. Наш альбом – это дар всем поклонникам писателя и всем тем, кто верит, что культура – это мост, способный соединять народы».
75-летие Сергея Довлатова широко отмечается в России. В Санкт-Петербурге Общество любителей Сергея Довлатова подготовило трехдневный фестиваль «День Д», для участия в котором приглашена Нина Аловерт. Среди мероприятий фестиваля – открытие ее фотовыставки, а также презентация изданного во Владивостоке фотоальбома.
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