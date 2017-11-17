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Приморье – самая кошачья территория России – одержало три победы в национальном конкурсе
«Земля леопарда» – самая кошачья территория России – одержала победу сразу в трех номинациях национального конкурса «Фотоловушка-2017». Снимки редчайших животных планеты, сделанные специалистами отдела науки национального парка, набрали максимальное количество голосов.
Третий национальный конкурс «Фотоловушка-2017» проходил с 10 мая по 25 декабря и был посвящен Году экологии. Он призван показать возможности современных технологий, которые не только используются в научных целях, но и помогают миллионам людей прикоснуться к удивительному миру дикой природы, познакомиться с самыми скрытными ее обитателями.
Конкурс нашел значительную поддержку среди заповедников и нацпарков России. На голосование было предложено более 1000 фотографий и видео от 72 участников, и традиционно самая жаркая борьба развернулась именно в кошачьих категориях. Призером всех этих номинаций стала «Земля леопарда» – благодаря красоте дальневосточных хищников и поддержке друзей национального парка.
Так, в разделе «Кошачьи – фото» лучшим стал амурский тигр на снимке «Отдых по-кошачьи», который набрал рекордное количество голосов. В число победителей также вошел кадр с самкой Leo 16F по имени Борте с котенком. А среди видеороликов наибольшее внимание привлекла Leo 4F Бэри и два маленьких леопарда в пещере.
Победителем конкурса прошлого года стал снимок леопарда Тайфуна, а в 2015 году награды удостоился кадр с дальневосточным леопардом Охотском. Отметим, что одним из стратегических партнеров конкурса является АНО «Дальневосточные леопарды.
«То, что фотографии, сделанные на «Земле леопарда», входят в число победителей конкурса, говорит о профессионализме сотрудников нацпарка, работающих с фотоловушками. Это кропотливый труд, ведь нужно не только догадаться, где леопард пройдет, но еще и самому туда слазить, а это не всем под силу», — отметила генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.
Масштабный фотомониторинг ведется на «Земле леопарда» с 2013 года. С помощью автоматических камер фиксируются все передвижения леопардов и тигров, любые изменения в их внешнем облике и жизненном цикле. По уникальным узорам пятен и полос сотрудники национального парка знают всех своих подопечных «в лицо» и с легкостью выявляют новичков. Всего здесь работают более 360 фотоловушек – рекордное число для российских особо охраняемых природных территорий.
Организатор конкурса «Фотоловушка-2017» – ООО «Проект «Лесной Мониторинг».
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