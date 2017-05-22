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Среда| 31 Мая, 12:13 |
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Экспортно-импортный хаб в Приморье объединит производство, переработку сельхозпродукции и рыбный порт
Свои предложения по созданию экспортно-импортного хаба в Приморье краевая администрация подготовит к 7 июля. Об этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая. Соответствующее поручение дано в ходе мероприятия Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Работа над созданием и развитием экспортоориентированных производств в Приморье уже ведется. Сегодня, отметил Владимир Миклушевский, данное направление работы утверждено как приоритетное. Основные проекты, на которых, по мнению главы края, необходимо сосредоточить внимание в ходе создания экспортно-импортного хаба – это уже действующие территории опережающего развития, а также проект рыбного порта.
«Это ТОР "Надеждинская", где будет сухой порт, по сути, переработка. Конечно же, ТОР "Михайловский", где сейчас идет строительство крупнейших свинокомплексов. Еще одна перспективная точка развития – рыбный порт, такой проект уже есть – мыс Назимова, возле моста на остров Русский. Дмитрий Анатольевич еще дал поручение найти дополнительные земельные участки. Ранее, когда мы разрабатывали проект рыбного кластера, самым удобным местом была определена бухта Суходол. Там только нужно урегулировать вопрос со строительством угольного терминала, потому что не может рыба соседствовать с углем. Премьер-министр эту идею поддержал, будут даны соответствующие поручения федеральным коллегам, чтобы можно было скорректировать точки перевалки различных грузов. Нашу рыбу и ту, что импортируем, можем перерабатывать в режиме свободной таможенной зоны, предусмотренной в ТОР и Свободном порте Владивосток, а затем экспортировать – такой принцип и закладывали изначально в новые экономические механизмы», – прокомментировал Владимир Миклушевский.
Кроме того, участники заседания обсудили вопрос продвижения животноводческой продукции на экспорт, в частности, поставок свинины в Китай.
«Обсуждалась тема открытия китайского рынка, например для нашей мясной продукции, потому что с вводом свинокомплексов мы увеличим производство свинины в 12 раз. И в том, что это экспортоориентированное производство, нас поддержал Министр сельского хозяйства Александр Николаевич Ткачев – нам для внутреннего рынка просто столько не требуется», – подчеркнул Губернатор Приморья.
Отметим, резиденты территории опережающего развития «Михайловский» – компании ООО «Мерси Трейд» и ООО «РусАгро-Приморье» планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год.
Помимо мяса активно продвигать на азиатский рынок планируется такую экологически чистую продукцию, как дикоросы, пользующуюся большим спросом у иностранных партнеров.
«В рамках приоритетного проекта говорили про производство дикоросов и поддержку кооперативов, которые, с одной стороны, могли бы организовывать сбор дикоросов, с другой – их фасовку и экспорт. Сегодня в Приморье работает Центр развития экспорта, который продвигает нашу продукцию за рубеж, аналогичный действует и на федеральном уровне. Мы хотим объединить усилия, чтобы продвигать продукцию "Сделано в Приморье", например, на китайском рынке», – отметил Владимир Миклушевский.
Поручения по итогам заседания будут сформированы в протоколе.
Напомним, заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 30 мая. В ходе него обсудили два приоритетных проекта «Экспорт образования» и «Экспорт продукции АПК».
Напомним, «международная кооперация и экспорт» названо одним из 11 ключевых направлений стратегического развития России.
Отметим, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Федеральный закон №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» глава государства подписал в 2015 году.
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