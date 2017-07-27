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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье экспорт рыбы и морепродуктов составил $430 млн
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, ссылаясь на данные Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами края и экспортированных за рубеж, в первом полугодии составил почти 320 тысяч тонн.
«За первое полугодие он вырос на 11,5% к уровню прошлого года и составил 431,8 миллионов долларов. Рост произошел за счет увеличения поставок мороженой рыбы на 15,3%», – сказали специалисты.
Отметим, экспорт сельхозпродукции РФ в последние годы демонстрирует постоянный рост. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2017 года он вырос в годовом выражении на 17,7% и составил более 7,3 миллиардов долларов. Основу экспорта составляют зерновые, на втором месте – рыба и рыбная продукция, на третьем – растительные масла.
Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.
«Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла», – отметил заместитель главы региона.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – констатировал глава региона.
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