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01 Декабря 2015, 18:16 | Регион сегодня

Депутаты Ил Тумэна обсудили кадровый вопрос

О привлечении и закреплении местных трудовых ресурсов на промышленные предприятия Якутии шла речь на выездных парламентских слушаниях в городе Мирном. Для участия в мероприятии, проведенном по инициативе якутского парламента, собрались народные депутаты республики во главе с Александром ЖИРКОВЫМ, председатель правительства Якутии Галина ДАНЧИКОВА, президент АК "АЛРОСА" (ПАО) Андрей ЖАРКОВ, руководители промышленных предприятий Якутии, представители муниципальных районов и городских округов, учебных заведений республики.

Начали разговор с обсуждения нормативной базы, способствующей привлечению трудовых ресурсов в Якутию. В республике, по словам председателя Ил Тумэна Александра Жиркова, она создана: приняты законы, нормативные правовые акты правительства Якутии, достигнуты соглашения с хозяйствующими субъектами.

Говорили и о том, что изменилась конъюнктура рынка труда, и подготовка технических кадров является сегодня приоритетом: председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ подчеркнул, что подготовка технических специалистов из числа местных трудовых ресурсов является точкой роста экономики республики.

Представители компаний-недропользователей рассказали собравшимся о проводимой работе по привлечению местных трудовых ресурсов, процентном соотношении местных и привлекаемых за пределами Якутии трудовых ресурсов, о кадровой политике компаний и деятельности по повышению профессиональных навыков работников. Дискуссия получилась интересная и полезная для всех участников выездного заседания. А после ее завершения были выработаны рекомендации для всех, от кого зависит успех кадрового обеспечения ведущих отраслей республиканской экономики.

Так, парламенту республики было рекомендовано разработать изменения в целый ряд законов, а также осуществлять постоянный мониторинг нормативных правовых актов республики в части привлечения и закрепления местных трудовых ресурсов на промышленных предприятиях.

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовано рассмотреть вопрос о создании с привлечением крупных работодателей, среди которых АК «АЛРОСА», ОАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» (ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча»), ООО «Транснефть- Восток», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «ЯТЭК» и другие промышленные предприятия, профессионального образовательного кластера. К этой работе также планируется подключить Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, а промышленным предприятиям - выделить квоты целевого приема граждан на обучение за счет средств федерального бюджета по инженерно-техническим специальностям и направлениям подготовки.

Промышленным предприятиям совместно с правительством республики предлагается рассмотреть вопрос об обеспечении жильем выпускников учреждений среднего и высшего профобразования в целях закрепления трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, а также расширить перечень социальных гарантий работникам.

Подводя итоги парламентских слушаний, спикер якутского парламента Александр Жирков отметил, что состоялся конструктивный разговор по обсуждению вопросов привлечения и закрепления местных трудовых ресурсов на предприятиях, осуществляющих промышленную деятельность на территории республики. Председатель Ил Тумэна еще раз подчеркнул, что принятые рекомендации участников парламентских слушаний будут работающими документами и парламент Якутии будет держать их на особом контроле.

«Каждый пункт сформулированных рекомендаций станет предметом для совместной работы парламента республики, правительства Якутии и промышленных компаний, работающих на территории Республики Саха (Якутия)», - сказал он и добавил, что будет вестись совместная работа по исполнению рекомендаций.

Также Александр Жирков отметил, что одной из приоритетных задач органов государственной власти Якутии должна стать работа по повышению конкурентоспособности незанятого населения на предприятиях промышленности за счет привлечения трудовых ресурсов из сельской местности. То есть ставится задача перераспределения трудовых ресурсов из сельской местности в промышленные районы, а парламент республики будет координировать усилия хозяйствующих субъектов, работающих на территории республики, и органов исполнительной власти в решении вопросов привлечения трудовых ресурсов на промышленные предприятия.

Кроме того, спикер парламента поставил задачу подготовки местных кадров для руководящих должностей промышленных предприятий, для чего особое значение будет иметь техническое образование, которое в республике необходимо начинать буквально с детского сада.  

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Газпром  АЛРОСА  Ил Тумэна 


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