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Понедельник| 02 Июля, 14:58 |
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Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
Новое предприятие сегодня в ходе визита в Республику Саха (Якутия) посетил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, вручив директору ООО «Сахапластех» разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию.
Резидент ТОР «ИП «Кангалассы» уверен в том, что на данный момент в Республике Саха (Якутия) нет производителей ПЭТ-преформ, следовательно, какая либо серьезная конкуренция отсутствует, что позволяет рассчитывать на экономическую выгодность нового бизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«В настоящее время на рынке наблюдается ярко выраженный рост спроса на упаковку в ПЭТ-тару, которая в среднем на 10-20% дешевле, чем альтернативная упаковка, - поясняет директор ООО «Сахапластех» Леонид Посельский. – До сих пор местные производители безалкогольных напитков и очищенной воды были вынуждены закупать ПЭТ-преформы в других регионах России. Вследствие удаленности от поставщиков, временная разница между оплатой товара и поступлением его на склад была значительной, что нередко приводило к убыткам, связанным с простоем производства. Появление производства на месте значительно улучшит ситуацию».
Согласно расчетам, годовая потребность местных производителей прохладительных напитков и питьевой воды в подобной таре в целом по Якутску составляет более 18 млн. ПЭТ-преформ в год. «Сахапластех» при выходе на проектную мощность будет ежегодно выпускать 8,4 млн. ПЭТ-преформ, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Стоимость инвестиционного проекта по строительству и запуску цеха по производству востребованной упаковки для прохладительных напитков и воды, а также линии по выпуску гипсокартонных листов превысил 29 млн рублей.
По словам генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, новые предприятия создаются на всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Камчатки до Якутии: «К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов».
Напомним, на сегодняшний день на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 13 резидентов с проектами на общую сумму инвестиций в размере 2,3 млрд рублей и перспективой создать 258 новых рабочих мест.
Фото «Индустриальный парк «Кангалассы».
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
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