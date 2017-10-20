|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 03 Ноября, 13:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В метро Москвы откроется выставка о Якутии
Мероприятие организовано в рамках Дней Якутии в Москве, сообщает пресс-служба региона.
«Дни Якутии представят самые яркие достижения и многогранный потенциал крупнейшего и самого холодного региона России, отразят все многообразие северного края и познакомят жителей и гостей столицы с его уникальной культурой и традициями», - отмечает постоянный представитель Якутии при Президенте России Юрий Куприянов.
Специально для выставки Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» привезет в Москву уникальные образцы якутского декоративно-прикладного искусства. В экспозиции выставки – национальные украшения, богато расшитые костюмы, разнообразная утварь, чепраки, шкатулки, чороны, великолепные ювелирные изделия и многое другое.
Отметим, что в сфере народных промыслов в республике заняты свыше 3000 человек, работающих как в предприятиях и мастерских, так и занятые индивидуальным предпринимательством.
Планируется, что в рамках Дней Якутии в Москве республика расскажет об истории региона, текущем состоянии и перспективах развития москвичам и гостям столицы в формате медиа-интерактивной выставки-ярмарки, посвященной историческим вехам и современным достижениям республики как форпоста развития Сибири и Дальнего Востока. В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» будут презентованы экспозиции об освоении Сибири и Дальнего Востока, о социально-экономическом и научно-техническом развитии Республики Саха (Якутия). Там же будет презентована Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года.
Намечена обширная деловая программа, в течение нескольких дней пройдут официальные встречи делегации Республики Саха (Якутия) в Правительстве Москвы, научно-практические конференции и круглые столы. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
В планах региона – обширная спортивная и культурная программа. Гости выставки смогут увидеть состязания в национальном виде спорта Якутии - мас-рестлингу. Ценители искусства смогут насладиться спектаклем-мистерией «Путь Святителя Иннокентия. Алмазный крест», а также гала-концертом мастеров искусств.
Отметим, что в нынешнем году Якутия отмечает ряд знаменательных юбилейных событий - 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25-летие Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).
- В метро Москвы откроется выставка о Якутии
- ВТБ выдал предприятиям Якутии 3,3 млрд рублей с начала года
- В Москве и Петербурге пройдут Дни Якутии, посвященные знаменательным датам
- В Якутии появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения, объединяющая 8 427 500 га
- АЛРОСА за девять месяцев увеличила добычу алмазов на 6%
- В Якутии заложили фундамент под золотоизвлекательную фабрику на руднике "Гросс"
- Правительство Якутии увеличило прогноз сальдированного финансового результата отраслей экономики
- В Ил Тумэне обсудили вопросы законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера
- Парламент Якутии увеличивает поддержку законопроекта о вечной мерзлоте
- Александр Жирков: Якутия – северная, арктическая и морская республика
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.