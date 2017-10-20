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03 Ноября 2017, 13:00 | Регион сегодня

В метро Москвы откроется выставка о Якутии

3 ноября на станции метро "Воробьевы горы" откроется выставка о Якутии

Мероприятие организовано в рамках Дней Якутии в Москве, сообщает пресс-служба региона.

«Дни Якутии представят самые яркие достижения  и многогранный потенциал крупнейшего и самого холодного региона России, отразят все многообразие северного края и познакомят жителей и гостей столицы  с его уникальной культурой и традициями», - отмечает постоянный представитель Якутии при Президенте России Юрий Куприянов.

Специально для выставки Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» привезет в Москву уникальные образцы якутского декоративно-прикладного искусства. В экспозиции выставки – национальные украшения, богато расшитые костюмы, разнообразная утварь, чепраки, шкатулки, чороны, великолепные ювелирные изделия и многое другое.

Отметим, что в сфере народных промыслов в республике заняты свыше 3000 человек, работающих как в предприятиях и мастерских, так и занятые индивидуальным предпринимательством.

Планируется, что в рамках Дней Якутии в Москве республика расскажет об истории региона, текущем состоянии и перспективах развития москвичам и гостям столицы в формате медиа-интерактивной выставки-ярмарки, посвященной историческим вехам и современным достижениям республики как форпоста развития Сибири и Дальнего Востока. В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» будут презентованы экспозиции об освоении Сибири и Дальнего Востока, о социально-экономическом и научно-техническом развитии Республики Саха (Якутия). Там же будет презентована Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года.

Намечена обширная деловая программа, в течение нескольких дней пройдут официальные встречи делегации Республики Саха (Якутия) в Правительстве Москвы, научно-практические конференции и круглые столы. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

В планах региона – обширная спортивная и культурная программа. Гости выставки смогут увидеть состязания в национальном виде спорта Якутии - мас-рестлингу. Ценители искусства смогут насладиться спектаклем-мистерией «Путь Святителя Иннокентия. Алмазный крест», а также гала-концертом мастеров искусств.

Отметим, что в нынешнем году Якутия отмечает ряд знаменательных юбилейных событий - 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25-летие Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: выставка  Якутия  юбилей 


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