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В Якутии на содержание хвостохранилищ планируется направить 10 млн 275 тыс. рублей
На заседании согласительной комиссии Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха(Якутия) по обсуждению проекта закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по вопросам сельского хозяйства, охоты и рыболовства, водохозяйственного комплекса, природопользования, лесного хозяйства рассмотрена поправка якутских парламентариев о дополнительных финансовых средствах на подпрограмму «Консервация хвостохранилищ» республиканской государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», сообщает пресс-служба Ил Тумэна.
Народные депутаты республики предложили довести до предельных параметров финансирование госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» по базовому варианту и в целях обеспечения безопасности населения и окружающей среды в отношении потенциально опасных объектов предусмотреть дополнительно на подпрограмму «Консервация хвостохранилищ» 6,7 млн. рублей в 2015 году, 6,6 млн. рублей – 2016 году и 10,5 млн. рублей в 2017 году.
Руководитель Департамента по водным ресурсам Гаврил Слободчиков сообщил, что на содержание трёх хвостохранилищ (Депутатского горно-обогатительного комбината, ГОК «Куларзолото» Усть-Янского улуса и Лебединской ЗИФ в Алданском районе) 10 млн. 275 тыс. рублей. По его словам, все три объекта вошли в проект федеральной целевой программы: ликвидация Куларского ГОКа и консервация Депутатского ГОКа и Лебединской ЗИФ, однако ФЦП ещё не утверждена. Однако в республиканском бюджете на 2015 и 2016 годы финансовые средства для содержания данных объектов предусмотрены, а в 2017 году с учётом того, что хвостохранилище Куларского ГОКа будет ликвидироваться, а два других – консервироваться, предусмотрено 6,5 млн. рублей.
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