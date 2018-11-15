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04 Декабря 2014, 16:25 | Регион сегодня

В Якутии на содержание хвостохранилищ планируется направить 10 млн 275 тыс. рублей

Хвостохранилище – это комплекс сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых "хвостами".

На заседании согласительной комиссии Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха(Якутия) по обсуждению проекта закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по вопросам сельского хозяйства, охоты и рыболовства, водохозяйственного комплекса, природопользования, лесного хозяйства рассмотрена поправка якутских парламентариев о дополнительных финансовых средствах на подпрограмму «Консервация хвостохранилищ» республиканской государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», сообщает пресс-служба  Ил Тумэна.

Народные депутаты республики предложили довести до предельных параметров финансирование госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» по базовому варианту и в целях обеспечения безопасности населения и окружающей среды в отношении потенциально опасных объектов предусмотреть дополнительно на подпрограмму «Консервация хвостохранилищ» 6,7 млн. рублей в 2015 году, 6,6 млн. рублей – 2016 году и 10,5 млн. рублей в 2017 году. 

Руководитель Департамента по водным ресурсам Гаврил Слободчиков сообщил, что на содержание трёх хвостохранилищ (Депутатского горно-обогатительного комбината, ГОК «Куларзолото» Усть-Янского улуса и Лебединской ЗИФ в Алданском районе) 10 млн. 275 тыс. рублей. По его словам, все три объекта вошли в проект федеральной целевой программы: ликвидация Куларского ГОКа и консервация Депутатского ГОКа и Лебединской ЗИФ, однако ФЦП ещё не утверждена. Однако в республиканском бюджете на 2015 и 2016 годы финансовые средства для содержания данных объектов предусмотрены, а в 2017 году с учётом того, что хвостохранилище Куларского ГОКа будет ликвидироваться, а два других – консервироваться, предусмотрено 6,5 млн. рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Ил Тумэн 


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