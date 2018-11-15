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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов завершил визит в Исландию
Данное мероприятие, организованное по инициативе международной неправительственной организации Северный Форум и проектной группы Арктический портал, стало завершающим аккордом визита Егора Борисова в Исландию.
В секции, которая состоялась в историческом здании Центра культурного наследия Исландии, приняли участие более 50 представителей правительственных и международных организаций. Модератором выступил министр по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я) Владимир Васильев.
Обращаясь с приветствием к участникам секции, Егор Борисов подробно рассказал о Якутии, а также об арктических инициативах региона и приоритетах председательства республики в Северном Форуме. На секции также выступили специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам Арктики Артур Чилингаров, мэр исландского муниципалитета Акурейри Эрикур Бьорн Бьергвинссон, директор Арктического портала Халлдор Йоханссон и другие.
Собравшиеся с большим интересом познакомились с проектами Северного Форума. Также в ходе мероприятия были озвучены предложения для возможного дальнейшего сотрудничества, в частности с французской инициативой Polar Risk.
Рано утром 2 ноября Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов вылетел в Москву.
Члены делегации Республики Саха (Якутия) под руководством Владимира Васильева продолжили работу в Исландии. 3 ноября в Акурейри было проведено совещание Комитета региональных координаторов Северного Форума. Наряду с членами Комитета региональных координаторов Северного Форума в церемонии открытия встречи приняли участие Президент Исландии господин Олафур Рагнар Гримссон, вице-губернатор штата Аляска (США) господин Мид Трэдвелл.
Президент Исландии в своей речи поделился воспоминаниями о своем участии в процессе создания и решающей роли Северного Форума в формировании институтов международного сотрудничества в Арктике. Он также призвал собравшихся приложить все возможные усилия для дальнейшего усиления Северного Форума и заверил в своей личной поддержке.
Большой интерес участников совещания вызвало выступление господина Трэдвелла. По его мнению, несмотря на имеющиеся трудности на национальном уровне, регионы Северного Форума должны сохранить и активизировать свое сотрудничество. 4 ноября на Аляске состоятся губернаторские выборы, по информации господина Трэдвелла в политическом истэблишменте Аляски активно обсуждается возможность возобновления членства в Северном Форуме, особенно в свете предстоящего председательства США в Арктическом Совете.
Региональные координаторы также обсудили ряд рабочих вопросов Северного Форума – бюджет 2015 года, некоторые кадровые вопросы, связанные с назначением исполнительного директора Северного Форума Владимира Васильева министром по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия).
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