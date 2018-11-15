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Жителей и гостей Москвы учат готовить строганину и салат "Индигирка"

Предприниматели Якутии представляют свой товар на Днях Дальнего Востока в Москве

В эти дни предприниматели Якутии при поддержке министерства предпринимательства, торговли и туризма республики в ходе Дней Дальнего Востока в Москве, демонстрируют, что производит для российского рынка малый и средний бизнес региона.

На Тверской площади в зоне «Торговая галерея» открылись сувенирные лавки, предлагающие москвичам и гостям столицы уникальные косторезные изделия из бивня мамонта и национальные якутские украшения из серебра. Живой интерес жителей мегаполиса вызывает выставка якутской национальной одежды, богато украшенной мехом соболя, бобра, лисы. Не остаются без внимания легендарные якутские охотничьи ножи и чороны, искусно изготовленные из различных материалов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

Проводятся мастер-классы по резьбе по мамонтовой кости и плетению из конского волоса. Желающие могут в эти дни научиться якутским национальным настольным играм «Хаамыска» (камешки), «Хабылык» (лучинки).  Все это с успехом демонстрируют представители малого и среднего предпринимательства Якутии.

В павильоне кулинарных мастер-классов якутскую кухню представляет Николай Габышев,  шеф-повар и учредитель якутского ресторана «РекаОзероЛес». Он обучает гостей, как готовить строганину и салат «Индигирка». Здесь же можно полакомиться  саламаатом с копченой олениной и голубикой.

В павильоне «Чайный дом» предлагают  Иван-чай, варенья из брусники, голубики, черной и красной смородины. Можно попробовать или приобрести полезные брусничный сироп и мед, собранный на пасеках Якутии. Эти продукты местного производства москвичам представляют ООО «Саха чай» и ООО «Сахаконсервпродукт».

В зоне «Деревня рыбака» представлен весь богатейший ассортимент якутской рыбы. Предлагается чир, омуль, муксун различного приготовления и на любой вкус — холодного и слабосолёного копчения или свежемороженая для строганины. Представлена продукция предприятий «Туймаада-агроснаб», «Якуцкая рыбка» (ООО «Байкал») и «Якутская рыбная компания».

Там же, на Тверской площади Москвы, идет презентация туристического потенциала Якутии, демонстрируются видеоролики о туристических маршрутах, путеводители, каталоги туриндустрии республики, сообщили ЯСИА в пресс-службе минпредпринимательства РС (Я).

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: торговля  Якутия  туризм 


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