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Якутия договорилась о сотрудничестве с префектурой Хоккайдо
Встреча прошла в рамках визита делегации Якутии в Японию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
3 декабря состоялась встреча Айсена Николаева с губернатором префектуры Хоккайдо г-жой Такахаси Харуми. Стороны договорились о расширении экономических и культурных связей между регионами, сообщает газета Hokkaido Shimbun. Также представители Якутии посетили Хоккайдо-банк и Хоккайдо университетскую больницу.
Напомним, официальная делегация, в состав которой входят члены правительства республики и руководство города Якутска, находится с визитом в Японии 2-6 декабря. В рамках визита запланированы встречи с руководством крупных корпораций, членами правительства и парламента Японии. 5 декабря в Токио пройдет Инвестиционный семинар РС (Я), на котором будет представлен экономический и инвестиционный потенциал республики. Добавим, что это первый визит Айсена Николаева зарубеж в качестве главы региона.
- Якутия договорилась о сотрудничестве с префектурой Хоккайдо
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