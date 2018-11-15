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S7 вернет прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
Авиакомпания “Сибирь” (группа компаний S7) подтвердила готовность выполнять прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск с февраля 2019 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Из аэропорта «Якутск» в московский Домодедово якутяне смогут летать ежедневно, за исключением воскресенья. Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321. Аэробус А321 имеет повышенную пассажировместимость и является одним из самых крупных представителей семейства самолетов Airbus A320.
Напомним, в настоящее время у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска. С появлением рейса Якутск – Москва Домодедово – Якутск количество рейсов до Толмачево сократится до одного.
Таким образом, до весенне-летнего сезона (до 30 марта 2019 года) из аэропорта «Якутск» до Москвы прямые рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Якутия», Nordwind Airlines и группа компаний S7.
Расписание на весенне-летний период выйдет позже, но уже сейчас с большой вероятностью можно сказать, что авиакомпании-партнеры останутся в том же составе, а частота полетов по центральным марашрутам увеличится, сообщает пресс-служба АО “Аэропорт Якутск”.
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