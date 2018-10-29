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Четверг| 08 Ноября, 10:25 |
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Масштабная реконструкция северных аэропортов начнется в 2019 году
За десятилетний период существования Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" начать реконструкцию аэропортов удалось относительно недавно: в 2017 году сдан первый объект - аэропорт "Чокурдах", в котором прошла реконструкция взлетно-посадочной полосы, патрульной дороги, ограждения и светосигнального оборудования.
В ближайшие дни, по словам генерального директора авиапредприятия Вадима Волкова, завершается реализация Федеральной целевой программы в аэропортах «Тикси» и «Саккырыр».
Реконструкция аэропортов осуществляется в рамках реализации Программы «Развитие транспортной системы России». В 2019 году ФКП «Аэропорты Севера» приступает к реконструкции следующих объектов: аэропорт «Сеймчан» в Магаданской области и четыре аэропорта республики в Верхневилюйске, Жиганске, Олекминске, Нерюнгри.
Вадим Волков, генеральный директор ФКП «Аэропорты Севера»: «Основной объем работ придется на аэропорты, где запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. В аэропорту «Жиганск» взлетно-посадочная полоса сохранит грунтовое покрытие, появятся рулежные дорожки и перрон. На время всей реконструкции аэропорт сможет принимать и отправлять пассажиров, без каких-либо ограничений. В аэропорту «Олекминск» - запланирована полная замена грунтового покрытия на искусственное, которая ограничит движение ВС на период работ на летном поле. Однако в дальнейшем это решит ежегодную транспортную проблему с размоканием ВПП в районе». Также в 2019 году стартует реконструкция в аэропорту «Нерюнгри» на сумму 7,3 млрд рублей, сроком окончания 4 года.
С 2019 года начинаются проектно-взыскательные работы по реконструкции аэропортов «Маган», «Усть-Нера» и «Полярный». На сегодняшний день в реконструкцию в рамках реализации Программы «Развитие транспортной системы России» включены 13 аэропортов ФКП «Аэропортов Севера», проектно-сметная документация имеется по всем аэропортам предприятия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).
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