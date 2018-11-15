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"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
В зимнем расписании аэропорта «Якутск» (до 30 марта 2019 г.) «Аэрофлот» будет выполнять 5 рейсов в неделю (кроме среды и воскресенья), сообщает АО «Аэропорт Якутск»
На воздушном судне Boeing 737-800 сегодня в Якутск прибыло 126 пассажиров, в Москву рейс вылетел при полной загруженности (число занятости кресел – 156 из 158).
Напомним, с 27 октября авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты в Якутск. Но в начале ноября, по результатам переговоров руководства Республики Саха (Якутия) и АО «Аэропорт Якутск» с ПАО «Аэрофлот», была достигнута договоренность о возобновлении регулярного прямого воздушного сообщения между Якутском и Москвой на зимний период 2018-2019 гг.
«Аэрофлот» – крупнейшая национальная авиакомпания, выполняющая рейсы по 146 направлениям в 52 странах мира. Она занимает 1 место в рейтинге российских авиакомпаний по пассажирообороту, с января по сентябрь 2018 года «Аэрофлот» перевез 26,7 млн пассажиров. С аэропортом «Якутск» авиакомпания сотрудничает с 2013 года.
Фото Саргыланы Сандар
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